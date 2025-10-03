Accordo di pace di Trump. Hamas rilascia tutti gli ostaggi. E negoziare i termini dell’intesa.

Fonte: The Sun.

“Hamas ha dichiarato di aver accettato di rilasciare tutti i prigionieri, vivi e morti, secondo la formula proposta nell’accordo di pace di Trump. Tuttavia, il gruppo terroristico non ha accettato del tutto l’accordo di pace, affermando di voler far parte del governo dopo la guerra. Hamas ha dichiarato: Al fine di ottenere la cessazione delle ostilità e un ritiro completo dalla Striscia di Gaza, il movimento annuncia il suo accordo per rilasciare tutti i prigionieri israeliani, vivi e morti, secondo la formula di scambio contenuta nella proposta del presidente Trump, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni sul campo per lo scambio.

“In questo contesto, il movimento afferma la propria disponibilità ad avviare immediatamente negoziati tramite mediatori per discutere i dettagli della questione.” Hamas vuole negoziare i termini dell’accordo, una mossa che potrebbe far infuriare Trump. Mousa Abu Marzouk, portavoce di Hamas, ha dichiarato ad Al Jazeera che il gruppo non disarmerà (uno dei punti chiave dell’accordo di pace di Trump) finché non sarà terminata l'”occupazione” israeliana. Il gruppo terroristico vuole far parte del Consiglio per la pace di Trump, che governerebbe Gaza dopo la guerra e di cui farebbe parte anche l’ex primo ministro Tony Blair. Marzouk ha affermato che le questioni relative al futuro di Gaza dovrebbero essere discusse nell’ambito di un quadro nazionale palestinese più ampio, di cui Hamas farà parte”.