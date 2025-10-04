GazaCheStraza Exxx…Polzive!!! Dopo Gaza a sinistra solo macerie: Martines (PD) in fuga dal trio Flotilla (Landini Schlein e Conte) verso Forza Italia. Riccardi, alto profilo. Primo traguardo 5 novembre data delle decisioni della Consulta sul terzo mandato. I consiglieri: modifiche alla legge elettorale, il nome del presidente lo deciderà l’aula.

E’ il clima elettorale che trasforma il Consiglio in un “consilium in arena” come ci ricorda il dipinto esposto in Castello a Udine. Tra un assestamento di bilancio e le discussioni su Gaza, i consiglieri regionali sono in fermento e hanno attivato il personale in vista delle prossime scadenze: Provinciali, Comunali (Ud-Go-Ts…), Regionali. Non senza considerare i cambi di casacca che, stagione dopo stagione, ingolosiscono i protagonisti. Le recenti sconfitte del “campo largo” e le esibizioni del sindacalista Landini sempre più convinto di diventare leader dei progressisti, hanno convinto il consigliere regionale Martines ad abbandonare i gloriosi Dem per l’atlantismo dei più concreti azzurri. L’ottimo risultato nelle Marche ha vivacizzato il quartiere azzurro (Forza Italia) e il successo del “manifesto della libertà” di Benevento combinato all’escalation del numero di tesserati ha messo Forza Italia al centro dell’alleanza. In tal senso, per rimanere nel “Consilium” udinese è notata un’intensa attività da parte dell’assessore Riccardi nel progetto di “Ri-costruzione” del partito. In foto sta spiegando al DEM Francesco Martines, “Doge” palmarino, i segreti di Forza Italia. Il prossimo acquisto degli azzurri pare sia proprio l’ex sindaco pronto al passaggio di casacca dal PD del confuso campo largo di Schlein-Conte e Landini nelle braccia di Tajani. Martines è acuto amministratore e, grazie ai buoni uffici e al dialogo avviato con la regione, il comune di Palmanova ha ottenuto risultati incoraggianti rispetto all’ospedale, ed è in prima fila sulle manifestazioni culturali della bassa friulana, non ultima la rassegna: “La città ideale” (ospiti Ezio Mauro, Riccardo Iacona, Spataro, Anna Foa) destinata a crescere e ad assumere una dimensione intercomunale. Martines passerebbe in Forza Italia portando con sé un bagaglio importante di preferenze. Nel frattempo il quadro rispetto alle candidature delle regionali dovrebbe contenere ulteriori elementi di chiarezza. Fonti ufficiose danno come data quella del 5 novembre in cui la Consulta dovrebbe pronunciarsi rispetto al terzo mandato dei presidenti (Fedriga) delle regioni a statuto speciale. Il cosidetto “Lodo Fugatti”. Qui a leopost avevamo ricostruito in questi termini la vicenda.

Il Consiglio provinciale di Trento aveva introdotto la possibilità di un terzo mandato consecutivo per il presidente della provincia autonoma (che si amministra come una Regione). Come prevede la Costituzione, il governo (Meloni, FdI) aveva a disposizione sessanta giorni per presentare un ricorso presso la Corte costituzionale, chiamata ora a stabilire se la norma del Trentino sia legittima oppure no. La scelta del governo è maturata poche settimane dopo il pronunciamento della stessa Corte su una vicenda analoga: il 9 aprile la Consulta – altro nome con cui si indica la Corte costituzionale – aveva stabilito l’incostituzionalità di una legge regionale della Campania che di fatto permetteva al presidente Vincenzo De Luca, del Partito Democratico, di ricandidarsi per un terzo mandato consecutivo. Quella sentenza della Corte aveva anche risolto una disputa politica che andava avanti da anni: i presidenti di regione non possono ricandidarsi per quello stesso incarico se lo hanno appena ricoperto per due mandati consecutivi. Proprio nel giorno di quella decisione da parte della Consulta, il Consiglio provinciale trentino, su iniziativa della Lega, aveva approvato un disegno di legge che invece consentiva un terzo mandato consecutivo (Fugatti è al suo secondo mandato consecutivo). La motivazione usata per giustificare questa scelta stava nello statuto speciale della provincia di Trento: la tesi dei favorevoli era che la provincia potesse disciplinare a modo suo questa questione delicata, essendo un ente a cui su molte materie è riconosciuta un’ampia autonomia. Come in FriuliVG. Questo portava con sé un altro problema: e cioè il fatto che anche le altre regioni a statuto speciale avrebbero potuto introdurre nel loro ordinamento il terzo mandato. Ora siamo in attesa della Consulta. Ma in cima ai pensieri del “Consilium” c’è la modifica alla legge elettorale Fvg. A maggioranza tutti auspicherebbero un ritorno al proporzionale puro dove il presidente venga eletto dai consiglieri. Decide l’aula e se il presidente in pectore è insofferente all’aula, se ne vada pure a casa. Niente più la tagliola del “simul stabunt simul cadent”. e nemmeno la gabola del terzo mandato. Via il limite anche per i consiglieri.