FlotillaCamarilla Exxx…Polzive!!! Ai Verdi e Sinistra saltano le tende: Ci mancava lo sciopero dei pargoletti. Di Lenardo fa partire un siluro verso l’assessore Rosolen: “Di che cosa sarebbero “complici” i putelli che oggi ballavano e cantavano PACE in piazza?”

E’ il giorno degli scioperi, di presidi, manifestazioni autorizzate e sit-in in nome dei crocieristi della Flotilla e per i diritti umani. La manifestazione per Gaza a Udine – indetta dai Cobas, dai sindacati di base e dalla Cgil – è iniziata presto con lo sciopero dei bambini delle elementari. Un’iniziativa spontanea nata da pochi e che ha raggiunto almeno 200 persone che è stata contestata dall’assessora regionale Alessia Rosolen che ha definito “complici” di una manifestazione pacifica gli incolpevoli bimbi. Andrea Di Lenardo Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra-Possibile replica all’assessora ricordando: “Leggo che Alessia Rosolen, già dirigente del Movimento Sociale Italiano e attuale assessora regionale all’istruzione, da Trieste si scandalizza per i bambini, alunni di scuole primarie di Udine, che oggi in piazza I maggio hanno cantanto e ballato parlando di pace, definendoli addirittura “complici” non si sa bene di chi o di cosa. Signora Rosolen, si scandalizzi quando i bambini vengono uccisi, non quando i bambini ballano e cantano. Si scandalizzi quando 20mila bambini e bambine vengono assassinati a Gaza da Israele, con cui la Regione ha un memorandum di collaborazione politica. Non vi abbiamo sentito spendere ancora una singola parola per loro.

Si scandalizzi per i 335 spari israeliani che hanno straziato il corpo della piccola Hind Rajab, che aveva sei anni. O ci vorrà far credere che le hanno sparato 335 volte per sbaglio?”.