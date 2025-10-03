A margine della riunione di ieri sera a Palmanova promossa dalla Lega Fvg, il tema dominante era: Consalvo e il terzo mandato di Fedriga. Nulla da dire sulla competenza dei relatori e il tema sicurezza e islamizzazione affrontato. Sul nome di Consalvo a presidente del porto di Trieste i mugugni erano rumorosi per via di Salvini, dicesi del ministro Salvini… che non ha gradito l’anticipazione-irruzione di Fedriga rispetto al nome di Consalvo. Chi firma la nomina del presidente? il ministro previa intesa col Vice Rixi. Da Milano intanto i rimbalzi avevano raggiunto anche Palmanova e ieri sera alcuni militanti riassumevano la complicata vicenda in questi termini: “Fedriga poco rispetto per Salvini”. Fedriga pensa al terzo mandato e a come uscirne indenne dalla tagliola. Perché sceglie un nome (Consalvo) già nelle grazie del PD? Quali interessi, sistemazioni, maturano dietro l’intesa PD-Lega? va ricordato che Tellini è nel Cda dell’Ausir, mentre Martines ricopre la carica nel comitato di controllo analogo del CAFC). Ci sarebbe la scappatoia delle dimissioni di 6 mesi per cui chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica nello stesso comune, fatta salva la possibilità del terzo mandato solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie. Fatti due conti a metà ottobre 2025 Fedriga taglierà il traguardo. E i consiglieri come prenderanno la novità? Ci saranno conseguenze all’interno dell’alleanza? siamo sicuri che la navigazione per Fedriga sarà pacifica? Intanto su Consalvo spuntano profili di interessi in conflitto rispetto alla partecipata di cui è Amministratore delegato (Fedriga sapeva?), Trieste Aeroporto SPA. Riguardo la questione dell’Autorità portuale nessuna novità se non quella dell’ufficializzazione da parte del ministero dei Trasporti della proroga del commissario straordinario Donato Liguori. Pare che l’intesa politica trovata sul nome di Consalvo non sia in discussione. La lettera di accordo potrebbe arrivare tra oggi e, al più tardi, lunedì. Nel frattempo, Donato Liguori continuerà a essere il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.