RisorgimentoFriulano Exxx…Polzive!!! Su CasaClima Forza Italia si smarca dai bolscevichi della Lega. Petardo di Anzit e Cecotti contro Ciani e Fontanini. Esclusivo

E’ questa la Forza Italia checcipiace. Eccessivamente conservatrice, convintamente europea, fanaticamente mercatista, affettuosamente Rubyconda, amorevolmente olgettina e prudentemente donaldiana. La scandalosa adunanza del consiglio comunale andata in scena ieri sera, non poteva passare inosservata agli atlantici. I bolscevici Fontanini e Ciani si sono messi in testa di produrre degli obblighi in luogo di facoltà. Così la pensa il coordinatore provinciale degli azzurri di Udine Ferruccio Anzit:

«Quello che è successo ieri sera nel Comune di Udine riguardo all’obbligatorietà dell’applicazione della certificazione CasaClima vede FORZA ITALIA assolutamente non condividere tale obbligo. Attenzione a non confondere il SENSO DI RESPONSABILITÀ di chi governa in coalizione, con un presunto obbligo ad avvalorare qualsiasi proposta si presenti in giunta e o consiglio. In un momento particolare come questo si pretende di aggravare i costi? Viviamo il sentire comune o siamo fuori dalla realtà? I tecnici, i professionisti del settore, affermano, all’unanimità, della inopportunità di tale applicazione in questo momento. Chi non vorrebbe abitare in una casa perfetta? Ma non sempre volere equivale a potere… soprattutto se si parla di disponibilità economiche. Quindi su che base si è imposto tale obbligo? Resta il fatto che i cittadini di Udine, in materia edilizia, invece di semplificazioni, si trovano con un obbligo per di più costoso. Tra l’altro credo che se, su questi tipi di certificazione, dovesse impegnarsi l’Ente Regione, il Presidente Fedriga, prima di procedere sentirebbe, senz’altro il parere degli addetti al lavoro e dei cittadini che sborsano il denaro. Ascoltare la gente è una caratteristica del Presidente di questa Regione e di questa sensibilità, già dimostrata credo che tutti possano dargliene atto. Coalizione significa condividere. In questo caso, a Udine, non è proprio avvenuto». Il pensiero di Anzit è stato subito condiviso anche da coordinatore comunale degli azzurri Stefano Cecotti.