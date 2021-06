AcquaMarcia Exxx…Polzive!!! Migliaia di litri sprecati per guasto a Palmanova. Al CAFC se ne sbattono. A cosa servono 270 dipendenti? costo 13milioni di euri. Esclusivo

Il 22 marzo corso è stata celebrata la giornata mondiale dell’Acqua. Quest’anno le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per richiamare l’attenzione sulla crisi idrica globale. Il Friuli, come dimostrato, è ben lontano da queste preoccupazioni.

Da domenica scorsa un guasto alle tubature in via Giustinian a Palmanova sta provocando la fuoriuscita ininterrotta di migliaia e migliaia di litri d’acqua. I residenti hanno segnalato tempestivamente la perdita. Dopo due giorni il personale del CAFC è intervenuto solo con dei birilli e un cartello. Il bene prezioso continua a uscire con impeto dal sottosuolo e i vicini sono preoccupati per danni ai manufatti. Al Consorzio della fantascientifica sede di Viale Palmanova a Udine lavorano 270 dipendenti che non danno molta importanza allo spreco. Il costo annuo, pagato da Pantalone sfiora i 13 milioni di euri-anno. Perchè pagare i dipendenti e gli organi di nomina politica e i dirigenti se dopo 3 giorni nessuno si è preoccupato di riparare il guasto? Presidente del Consorzio è il riconfermato Salvatore Benigno, uomo chiave di Canin-Mtf, mentre direttore è il milanista Battiston. Chi paga l’acqua che continua a zampillare giorno e notte dalle tubature di Palmanova?