GradoCaligo Exxx…Polzive!!! Forza Tragica rientra su Kovatsh e fa saltare la Git per sistemare Roberto Marin. Il già commissario non entusiasma la Lega. La spina Delbello. Esclusivo

Mentre la base leghista dell’isola non nasconde il disappunto per la scelta di un uomo di Serracchiani da sostenere alle prossime elezioni, Forza Tragica tenta di riprendersi in mano il boccino delle trattative smarrito con lo strappo di Roberto Marin, oggi rientrato.

La sintesi dell’operazione ForzaTragica per uscire dall’isolamento gradese cui si era cacciata, la fornisce Biagio Marin. “Xe destin de brusâ, brusâ, brusâ e fâsse sinisa”. Bruciare e farsi incenerire. La nomina di Renato Bonaldo a coordinatore dei berlusconiani di Grado rientra nel disegno spartitorio che il centrodestra sta elaborando per strappare la guida della città al sindaco Raùgna. Si tratta di sterilizzare le ambizioni del forzista Roberto Marin, che si era messo in testa di candidare sindaco, per intavolare una trattativa compensativa in caso di ritiro. Detto, fatto. Tant’è che Boemo oggi su “Il Piccolo”, commenta prudentemente di una probabile sistemazione alla Git riservata all’ex sindaco di Forza Italia. Nel caso, si potrebbero evocare cause di “incompatibilità relative al conferimento di incarichi di varia natura nelle pubbliche amministrazioni o in enti soggetti a controllo pubblico ai componenti degli organi di indirizzo politico dalle amministrazioni locali 〈Marin è consigliere comunale〉, ma queste sono norme di “stretta interpretazione”. Per aggirare eventuali conflitti il piano di Forza Tragica per sistemare Marin, si sposta sul tavolo regionale. Lo snodo è appunto la Git che va ad ancorarsi con la faccenda delle concessioni. Non a caso, malgrado tutti i concessionari di Grado abbiano già sottoscritto il documento elaborato dagli uffici del comune e si siano assicurati l’attività fino al 2033, la Git non lo ha ancora fatto. Il motivo risiede nella volontà del presidente Lovato e dell’assessore Callari di staccare la spina e aprire le porte alla gara pubblica da istruire entro fine anno. A casa 170 famiglie. Gli appelli di Raugna rivolti ai vertici della Git di convocare l’assemblea per evitare lo sfascio, non sono ancora stati ascoltati. Lovato ha chiesto tempo, ma intanto il magheggio prende forma. E lo si capisce dal fatto che l’assemblea non ha ancora approvato il bilancio di previsione, documento contabile indispensabile per capire quali sono le entrate che determinano gli utili della società e le intenzioni future. Un pasticcio clamoroso dal quale emerge il ruolo sempre più vischioso di una politica attenta ai propri interessi, alle sistemazioni degli amici che al bene dei cittadini. In questo senso i commenti velenosi nell’area romana durante l’ultimo week end si sprecavano: Il bando sarà cucito a misura di un vincitore della gara per l’aggiudicazione dei servizi della spiaggia. Spiaggia infetta, Regione malata.