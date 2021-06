ParanoiaFriulana Exxx…Polzive!!! A Udine approvato l’obbligo della certificazione CasaClima. Fontanini contro Barbiero, Bon, Mansutti e Guatti. Il KO Carnico di Roberti. Esclusivo

A Udine il centrodestra, con in testa la Lega è diventato il cartello del tassa e spendi. Legnate ai contribuenti attraverso l’obbligo di una certificazione ormai superata dal tempo. Il consiglio comunale di Udine ha approvato il nuovo regolamento edilizio che contiene l’obbligo della certificazione Casa Clima che in Friuli viene emesso dall’APE dei presidente Mestroni. Loreto Mestroni è una vecchia conoscenza di Fontanini fin dai tempi in cui l’attuale sindaco batteva la fiacca nel Politburo del palazzo della provincia. Il regolamento è passato coi 23 voti della maggioranza, compresi quelli dei consiglieri di Forza Tragica che, non più tardi di sabato scorso, avevano organizzato i gazebo contro le tasse. Gli stessi presidenti degli ordini di architetti, ingegneri, periti e geometri, avevano inviato al sindaco una missiva in cui chiedevano di togliere l’obbligo della certificazione. Nulla da fare, dalle batterie leghiste giungevano pressioni affinchè l’inutile certificato venisse approvato. E così è stato.

In quanto all’elezione del presidente della Comunità Montana della Carnia, il centrodestra ha compiuto ieri era un capitombolo clamoroso. La presidenza è andata al sindaco di Ravascletto De Crignis, pedina di Marsilio che, in accordo col leghista Luca Boschetti, ha mandato al tappeto il povero Roberti. In realtà per De Crignis hanno votato anche i sindaci di Sappada, Forni di Sopra e di Sotto, Villa Santina e Cercivento. L’en plein del Pd è formidabile. Lino Not presidente dell’assemblea e De Crignis della Comunità.