Carnia divisa come non mai. Lo dimostra la tormentata elezione del presidente. De Crignis è stato eletto per soli 16 voti su 28. 4 astrenuti e 8 voti a Borghi. Politicamente il risultato è clamoroso giacchè il sindaco di Ravascletto è espressione di un accordo fra una parte della Lega e del Pd. Una vittoria dell’intramontabile Marsilio che sistema un suo uomo nella strategica poltrona del pilotaggio dell’alto Friuli.