RisikoMarzolino Exxx…Polzive!!! La nuova scacchiera dell’economia Fvg: Zanolla al Frie; Sbuelz in corsa per Udine Mercati; Monassi in Hera; Scintille in Confindustria Udine.

A cavallo fra marzo e aprile sono previste le assemblee e rinnovo cariche di Udine Mercati (Presidente Tommaso Ponti, vice Pavan) e quelle del Comitato di Gestione del Frie (presidente Alessandro Da Re). Qualche mese dopo, verso l’autunno, arriverà la nomina del successore della leghista Seganti nel Cda della multiservizi Hera di Bologna. Il posto nel board del colosso emiliano spetta a Forza Italia e il nome più accreditato in questo momento – come rileva Il Piccolo – è quello dell’ex presidente dell’Autorità portuale di Trieste, Marina Monassi. Tempi più immediati per le scadenze e i rinnovi delle altre due partecipate, ovvero Frie (regione Fvg) e Udine Mercati (comune di Udine). Per quanto riguarda la società finanziaria non ci sono dubbi sulla riconferma del presidente Alessandro Da Re. L’impegno dell’avvocato pordenonese nel fondo di rotazione é ritenuto encomiabile dal mondo economico friulano. Tuttavia il nuovo assetto sarà arricchito da un nuovo ingresso nel Comitato di gestione del Frie, si tratta del consigliere comunale di Udine Michele Zanolla (quota Paniccia), componente di Confidi. In quanto a Udine Mercati (partecipata del comune di Udine), si fanno sempre più insistenti le voci di un nuovo presidente. Il 23 marzo è convocata l’assemblea per il rinnovo cariche. Il nome di Alberto Sbuelz è quello più gettonato per la presidenza al posto dell’uscente Tommaso Ponti. Dovrebbe rimanere invariata la posizione del Vice Giuseppe Pavan in quota Giovanni Da Pozzo. Su Confindustria Udine non si placano le polemiche dopo l’annuncio di una super delega per la vice Mareschi Danieli. La maggior parte dei soci ha minacciato di uscire dalla compagine qualora venisse formalizzata l’investitura. Questi gli attuali componenti del Frie:

Presidente: Alessandro Da Re.

Membri: Enrico Agostinis, Marco Bagnariol, Michele Bortolussi, Dario Bruni, Andrea Cabibbo, Massimiliano Ciarrocchi, Renato Guercio, Alessandro Tollon.