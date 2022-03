BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Marchetti doppio-forno stregato dal Saro Treccartaro. Domani sera il primo test con Italexit dell’assessore Ganzit.

La Lega di Codroipo lo fa sapere senza tanti giri di parole: Serve discontinuità con gli ultimi 5 anni di Marchetti. I peggiori della storia. E si tiene il punto su Gianluca Mauro.

Esattamente come capitò alla DC negli anni 60, il sindaco di Codroipo, in totale isolamento, è costretto a rispolverare la politica del “doppio forno”. Espressione coniata da Andreotti per galleggiare nei marosi della Prima Repubblica e che oggi diventa ultima spiaggia per il Ducetto del Medio. In quali termini si applica? Il sindaco, abbandonato dai suoi sodali, tenta alleanze spregiudicate con chi gli offre l’opportunità di fornirgli “il pane” cioè la politica più congeniale ai propri interessi. In tal senso, e in seguito alla catastrofe amministrativa cui è precipitato il Medio Friuli (vedi Asp e la stagnazione sociale, culturale, economica del codroipese), Fabio Marchetti è costretto a rispolverare la variante politica andreottiana in vista delle prossime scadenze elettorali. Si passa da un’intesa ben coltivata nel tempo (vedi foto di un vertice riservatissimo di Regione Futura) con Ferruccio Saro, a un’innaturale collaborazione con Italexit di Graziano Ganzit, il più fedele interprete della dabbenaggine amministrativa codroipese. Domani sera, in occasione dell’incontro organizzato dal sindaco in piazza giardini, l’assessore al commercio sarà in prima fila ad inaugurare il rinnovato “doppio forno” del sindaco: Italexit in funzione di capitale elettorale e Saro Treccartaro in funzione di disturbatore locale. Nel frattempo, l’agenda segna date di riunioni a ritmo forsennato e novità politiche di assoluto rilievo. Si guarda con sempre maggior attenzione al modello Ursula profilato sul Piano della New Generation di stampo europeo.