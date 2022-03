NogaroCarbonaro Exxx…Polzive!!! Nominata la commissione per il concorso di tecnico direttivo a San Giorgio. Fra i commissari il vice sindaco di Muzzana. 19 candidati

Nulla di illecito, ben s’intende. Solo che a leggere i nomi dei commissari che fanno parte della commissione che dovrà esaminare i 19 aspiranti al concorso pubblico per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico direttivo in posizione economica D1 nel comune di San Giorgio di Nogaro, uno dei candidati ha fatto un salto sulla sedia.

E’ possibile che un dipendente del comune di San Giorgio e allo stesso tempo vice sindaco del comune vicino di Muzzana del Turgnano possa far parte della ristretta cerchia di commissari di un concorso pubblico? I componenti della c ommissione giudicatrice del concorso per esami sono: il presidente, Maurizio Frattolin responsabile dell’area Tecnica del Comune di San Giorgio di Nogaro; Serena Bet, dipendente del comune di Latisana come componente esperta e Massimiliano Paravano, dipendente del Comune di San Giorgio, nonché Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica, Ambiente, Territorio e Protezione Civile del comune di Muzzana del Turgnano in qualità di componente esperto. I candidati ammessi con riserva sono 19. La prima prova scritta si svolgerà il 29 marzo presso la biblioteca comunale alle ore 10.30. I più maliziosi hanno già scommesso sul nome del vincitore/trice.