GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Il Financial Times diffonde il disegno di una bozza di accordo fra Kiev e Mosca. La Tv Russa trasmette un piano per invadere i paesi baltici.

Financial Times avrebbe preso visione di una bozza di accordo tra Ucraina e Russia in quindici punti che comporterebbe la rinuncia di Kiev alle ambizioni di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza e del ritiro delle Russia dalle zone occupate dopo l’inizio dell’invasione.

Ucraina e Russia hanno compiuto progressi significativi su un piano di pace provvisorio in 15 punti, tra cui un cessate il fuoco e il ritiro della Russia se Kiev dichiara la neutralità e accetta limiti alle sue forze armate. L’accordo proposto, che i negoziatori ucraini e russi hanno discusso per la prima volta lunedì, comporterebbe la rinuncia di Kiev alle sue ambizioni di aderire alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari o armi straniere in cambio della protezione di alleati come Stati Uniti e Regno Unito e la Turchia, dicono le fonti. Nello stesso momento però, la Tv Russa trasmetteva un piano d’invasione dei paesi baltici da parte di un alto ufficiale moscovita.