BurrascaConfindustria Exxx…Polzive!!! Consiglio Generale rovente stasera alle ore 18. Spunta la clamorosa nomina di Procuratrice Speciale di Confindustria in favore di Anna Danieli firmata da G.Benedetti. Trema il palazzo

Petardi da chilo esplodono rumorosi in Largo Melzi a Udine. L’ex presidente Anna Mareschi Danieli cacciata dalla porta, entra dalla finestra.

E’ stato convocato per stasera il Consiglio Generale con all’ordine del giorno un punto che fa tremare le vene ai polsi dell’intero mondo Confindustriale friulano. Si tratta di una delega di conferimento di Procuratrice Speciale dell’Associazione Industriali di Udine, firmata dal presidente Benedetti, in favore della vice presidente Anna Danieli. Una delega pesante che affida ad Anna Mareschi pieni poteri, come fosse di nuovo presidente. I componenti del Consiglio hanno chiesto di ritirare il punto in discussione stasera. I motivi emergono leggendo un brano dell’atto: