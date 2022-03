CommissioneTossica Exxx…Polzive!!! CentroDestra pilatesco sul caso Kronospan. Bocciata la risoluzione del PD. Centis: Ora la petizione finirà in giunta. Honsell: “Vadano via dal Friuli”.

Al termine della seduta della commissione consiliare del friuli VG convocata oggi a Trieste, Pd, Cittadini e Open Sinistra Fvg hanno votato contro la risoluzione elaborata dalla maggioranza. Non hanno partecipato Patto per l’Autonomia e M5S. Bocciata quella presentata dal PD. Ora la petizione contro la Kronospan finirà sul tavolo della giunta accompagnata dalla risoluzione pilatesca votata dalla maggioranza.

Centis fa sapere: “Chiederemo ulteriori chiarimenti sullo stato della petizione”. A che serve la politica se le grandi decisioni le prendono gli uffici? Molto animata, com’era prevedibile, la commissione consiliare del Friuli VG convocata stamattina a Trieste sul caso Kronospan. Molto educativa e che ha disvelato la natura pusillanime del centrodestra su un caso clamoroso come quello di un’ampliamento di un’azienda in una zona già intossicata dai veleni dello smog. La Zona Industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento e l’ampliamento della Kronospan. In sintesi l’assessore “Green” Scoccimarro non si preoccupa dell’ambiente, della salute dei cittadini e preferisce affidarsi ai tecnici della regione piuttosto che assumere una posizione politica. A che serve allora una giunta? A che serve un assessore se decidono i tecnici? La politica supina al “Deep State” friulano tanto che il distinguo ribadito in aula dal Centrodestra non piace all’altra parte della barricata politica, che in numerosi interventi ha espresso appoggio alla battaglia del Comitato di San Vito al Tagliamento e Casarsa. “Io condivido e sostengo la loro protesta – ha detto Tiziano Centis, capogruppo dei Cittadini – : pare evidente l’aumento delle emissioni, di Pm 10 e diossine”. “Credo che non ci sia bisogno di questo impianto nella nostra regione – gli ha fatto eco Furio Honsell (Open) – e mi meraviglio che i sindaci all’interno del Consorzio industriale non abbiano la forza di dire che non lo ritengono funzionale”. Il vicesindaco di San Vito al Tagliamento, Giacomo Collarile ha ribadito la contrarietà dell’amministrazione comunale. “Siamo di fronte a una vera e propria aggressione del territorio sanvitese – commenta Centis – che ci preoccupa e affligge. La petizione sottoscritta da migliaia di cittadini residenti nella zona e la netta contrarietà all’ampliamento dell’impianto dichiarata ufficialmente dall’amministrazione comunale di San Vito sono il segnale inequivocabile che la gente e la massima istituzione sanvitese che la rappresenta non vogliono sul proprio territorio un nuovo inceneritore. Gli oltre 7.000 firmatari della petizione hanno giudicato inadeguata e irricevibile la proposta di un nuovo inceneritore – afferma ancora Centis – perché a fare la differenza nelle riflessioni, nel pesare i pro e i contro dell’iniziativa sono stati i punti di vista sociale, sanitario e ambientale, e non solo ed esclusivamente quello economico. Le chimere di denaro e posti di lavoro facili tanto sbandierate da qualcuno per cercare di condizionare l’opinione pubblica, sono state rispedite al mittente, considerate umilianti e fuorvianti. È una decisione coraggiosa e consapevole che va rispettata. Questo prevede la vera democrazia, questo dovrebbe suggerire il buon senso”.