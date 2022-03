PantanoLignano Exxx…Polzive!!! Saltato il vertice del CentroDx di ieri sera: Rodeano ritira la candidatura. L’acrobata Meroi polverizza le ambizioni di Forza Italia e quelle di Fanotto-Brini. Azzerate le coalizioni

Un caso politico clamoroso cui solo i marosi dell’alto Adriatico avrebbero potuto determinare. Le Roi Meroi (Vico, che Fedriga voleva in Lista del Presidente), saltellando da Est a Ovest è riuscito in meno di una settimana a polverizzare due coalizioni e ricompattarne una. Un’esibizione acrobatica incredibile che ha portato: a) alla frantumazione di Forza Italia; b) alla rinuncia di Rodeano a qualsiasi ipotesi di candidatura a sindaco; c) alla decimazione di Pensieri Liberi, la lista di Vico Meroi cui alcuni componenti non ne vogliono sapere di farsi assorbire dal gruppo di Fanotto. E le conseguenze sono fatali. A partire dal vertice del centrodestra previsto per ieri sera e che è stato rinviato a lunedì prossimo (Al San remo di Riviera); cui è seguita la rinuncia di Manuel Rodeano alla candidatura sindaco; su di lui Fedriga e Bosello avevano puntato tutto l’arenile, per finire con la frattura in Forza Italia cui l’acrobata Roi-Meroi, che giocava su due tavoli, aveva posto il veto alla presenza in lista per le comunali di Teghil e Iermano. Lo stesso procedimento lo aveva seguito con il gruppo di Fanotto-Brini-Ciubej dove Roi-Meroi aveva deciso che per loro il tempo della politica attiva era terminato. Tuttavia il gruppo di Fanotto che sembrava disarticolato, ha ripreso vigore ed è riuscito a mantenere con sé anche una parte del gruppo di Pensieri Liberi di Meroi. In ogni caso la situazione è da ricovero giacché, dopo le acrobazie di ieri, oggettivamente, sia il centrodestra che il centrosinistra non hanno un candidato sindaco di rilievo. Tornado al frastornato centrodestra, è scontato che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia dovranno ricominciare daccapo, a partire da lunedì prossimo col vertice convocato al San Remo di Riviera. Bosello, Codromaz, Teghil, Iermano, Falcone e Sapienza. Obiettivo: sondare una rosa di nomi da proporre come candidati sindaco e il corteggiamento verso le civiche che ora diventano decisive per la formazione della coalizione. Il centrodestra punta ad aggregare “Orizzonte Lignano” di La Placa, “Io Amo Lignano” di Barberis. Pasquin e il gruppo di “Nuova Generazione” di Alex Zaghis e Giulio Gigante. Si riparte da zero. Roi-Meroi permettendo.