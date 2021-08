RipartenzaFriuli Exxx…Polzive!!! Pubblicata la graduatoria dei finanziamenti assegnati alle associazioni culturali. 100mila euri a testa all’Asd di Gemona, al teatro di Pagnacco e al basket Tarcento. Miglior progetto l’Ecopark.

La direzione centrale cultura e sport del Friuli Venezia Giulia, ha pubblicato la graduatoria del bando Ripartenza per il 2021. I progetti culturali risultati finanziabili sono stati 33. 17 in provincia di Udine, 5 in provincia di Gorizia, 4 a Trieste, 6 a Pordenone e 1 a Venezia. Il punteggio maggiore lo ha ottenuto il progetto “La voce dei fiumi” dell’Ecopark di San Vito al Torre con un totale di 79 punteggi valutativi. Seguono i progetti del “castello del Crociato” di Attimis Superiore, firmato dalla società friulana di Archeologia di Udine e la Fondazione Radio Magica onlus che sono risultati assegnatari del 100 per cento del contributo richiesto, ovvero 100mila euri. Al “Maravee Circus” di Udine vanno 82.350,00 euri. Altri 100mila euri sono stati ingoiati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica di Gemona che ha presentato un progetto generico denominato “Gemona Cultura e Sport”. La commissione ha assegnato la stessa cifra al Circo all’inCirca ACSD di Pagnacco il cui progetto è intitolato “Circo Contemporaneo Fvg”. Inoltre, per rimanere in campo sportivo, è stato premiato il progetto “Allena-Menti nuova edizione da ValliNatisone, Torre, Gemona” cui è stato assegnato un contributo di 95mila euri. Ecco la lista.