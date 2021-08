CaligoForzista Exxx…Polzive!!! Il ritorno dei gradesi. Il capogruppo regionale Nicoli sfiduciato da Roberto Marin: Forza Italia appoggerà la Cisint. Petardi in Friuli.

Un petardo portuale che va letto in controluce e che definisce i rapporti di forza nel variegato pianeta azzurro isontino. L’estemporaneo e inaspettato annuncio del capogruppo in regione di Forza Italia Nicoli di non appoggiare la sindaca di Monfalcone Cisint alle prossime comunali, ha spiazzato la coordinatrice Savino e tutto l’entourage azzurro che sono subito corsi ai ripari ribadendo, attraverso le parole di Roberto Marin, che sull’isontino non si discute. Un’operazione del genere in politica si chiama sfiducia, totale. Roberto Marin è uno dei protagonisti dell’accordo gradese su Kovatsch e le probabilità che l’isola ritorni al centro destra sono molto alte. In questo senso l’uscita di Nicoli su Monfalcone, avrebbe potuto generare disorientamento fra gli elettori isolani, molto sensibili ai rimbalzi oltre Fossalon. Tuttavia, la presa di posizione del capogruppo azzurro viene accostata a vecchie ruggini fra i due (Nicoli-Cisint) che non sono ancora state rimosse. Rispettosa della realpolitik forzista, alla Savino non verrebbe mai in mente di mettersi contro un sindaco della Lega e che, sulla carta, risulta imbattibile. Ovviamente, per evitare inutili e improvvisi richiami di sirene gradesi, il consigliere comunale azzurro Marin, ribadisce la tenuta della coalizione. Sia a Grado che a Monfalcone.

Un segnale decisivo, necessario e urgente per evitare inaspettati colpi di testa nella Bassa Friulana e con estensioni più a Nord. Il pensiero corre a San Giorgio di Nogaro dove il caso dragaggi è entrato ormai nel cuore della campagna elettorale. Mentre Latisana, dove le coalizioni sono in via di formazione, la partita si giocherà nelle frazioni e a Tarcento il candidato sindaco Prisciano tiene sulla graticola il centrodestra piegato su Steccato, querelante Blogger.