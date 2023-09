RiparoEuropa Exxx…Polzive!!! Incubo 4% per i golosi del reddito di cittadinanza all’insù. Si lavora per abbassare la soglia al 3% per favorire i cespugli centristi. Rischio estinzione per i 5 stelle.

Mancano poco meno di 9 mesi alle elezioni europee e i partiti sono già al lavoro per compilare le liste dei candidati che dovranno tirar sù il numero più alto possibile di preferenze. Il sistema è un proporzionale puro dove ogni partito corre per conto proprio, nessuna coalizione e nessun traino. Forse solo la sorella di Giorgia Meloni potrebbe tentare la pluricandidatura come testa di lista, funzionale all’apporto di un valore aggiunto indispensabile per ottenere un buon risultato. Pertanto per allontanare il pericolo di un magro risultato, le batterie dei partiti sono al lavoro per ricercare una soluzione che porti alla riduzione della soglia di accesso al riparto dei seggi dal 4 al 3%. Soluzione vista con favore dai centristi di Renzi e Lupi e da Forza Italia. A Nordest si guarda con attenzione a Fratelli d’Italia che non riesce più a ripetere l’exploit di un anno fa delle politiche. Ciò crea molte perplessità fra coloro che volessero imbarcarsi in una candidatura friulana vista la concorrenza di Veneto ed Emilia Romagna. Il punto è legato alle preferenze con un obiettivo fissato a 28/30mila. Nessun partito ancora si sbilancia anche se viene data per scontata la ricandidatura di Elena Lizzi per la Lega e un candidato del pordenonese o triestino a bilanciare l’europarlamentare uscente. Su Forza Italia dovranno decidere Savino e Tosi dove quest’ultimo sta facendo un gran lavoro in Veneto e potrebbe scendere in campo come testa di serie della circoscrizione. Confermata la discesa in campo di Renzi che dovrà iniziare un’opera di selezione del personale politico nel Triveneto. Alla fine della fiera, a meno che uno non abbia la stoffa del leader continentale, le elezioni europee non destano molto entusiasmo. Sedersi al parlamento è considerata un’attività marginale rispetto anche alla regionale. Fa curriculum e riempie il portafoglio dei percettori del reddito di cittadinanza all’insù.