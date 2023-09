CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! I tesserati del Pordenone Calcio sentono puzza di bruciato: respinta la proposta della dirigente leghista Lucia Buna. Il destino della società nelle mani del tribunale. Stop per un anno.

Una calotta afosa e soffocante copriva ieri mattina il Centro sportivo De Marchi di Pordenone. Doveva essere il giorno della firma dell’accordo con i tesserati per la conciliazione del debito sportivo, che sembrava avviato verso una risoluzione positiva, invece l’accordo non c’è stato, saltato ieri in un rimpallo di responsabilità tra vertici societari ed ex tesserati. La società era rappresentata dalla dirgente Lucia Buna, consigliera regionale della Lega. I tesserati non hanno firmato, pertanto si allontana la partecipazione del Pordenone Calcio al campionato d’Eccellenza. Per l’iscrizione è infatti necessario da regolamento che siano assolti tutti i debiti federali, compresi appunto anche quelli nei confronti dei tesserati. Per far sopravvivere la società resta solo l’escamotage del settore giovanile, ma con un incognita: la decisione del tribunale che dovrà pronunciarsi rispetto alle due soluzioni: evitare la liquidazione giudiziale provando a ristrutturare il debito e salvare la matricola oppure, se al contrario, per la società si aprirà la strada del fallimento. Il tal caso sul Pordenone calerebbe il sipario.