PromoturismoFvg Exxx…Polzive!!! Avviata una selezione pubblica per l’assunzione di un direttore operativo. Compenso 100mila euri/anno. 14 candidati. Prossima settimana le prove scritte.

PromoTurismoFVG ha avviato una selezione pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione di un Direttore del Servizio Operativo con qualifica di dirigente a tempo pieno e indeterminato di particolare e comprovata qualificazione professionale. Trattamento economico, 80.000 euri/anno onnicomprensivi di ogni altra indennità e rimborso, ad eccezione di quelle per missione e spese di viaggio e degli ulteriori benefici riconosciuti dal CCNL, al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore, oltre al trattamento di fine rapporto applicabile.

Al dirigente sarà riconosciuto, in aggiunta, un “premio di performance e risultato” nella misura massima di euro 20.000 lordi annui, determinato sulla base della valutazione della performance effettuata dalla Direzione generale e basata su elementi di riferimento comportamentale, capacità organizzativa della struttura affidata, efficienza finanziaria della gestione e risultati delle attività intraprese ed erogato ogni 12 mesi di servizio effettivo. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al bando sono 14. Alla commissione spetterà il compito di valutare i crediti degli iscritti e definire la lista degli ammessi. Molto probabilmente, la prossima settimana, dopo Friuli Doc, si svolgeranno le prove scritte.