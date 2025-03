RinForzaItaliafvg Exxx…Polzive!!! Il Patto Atlantico attrae nuovi amministratori in Forza Italia. Sindaci e assessori scaricano i partiti dell’alleanza per passare con gli azzurri.

E’ una nuova primavera per gli azzurri che tengono il punto all’interno della maggioranza dopo le adesioni che si registrano soprattutto nell’area pordenonese. La nota dei vertici regionali:

“Forza Italia Friuli Venezia Giulia si rafforza con l’ingresso di nuovi amministratori locali che hanno scelto di aderire al nostro movimento politico, condividendo i valori di buon governo, concretezza e attenzione ai territori. A rafforzare le fila di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia sono diversi amministratori locali, espressione di territori dinamici e impegnati. Dal Comune di Arba aderiscono il Sindaco Franco Miracolino Lai e il Vice Sindaco Silvano Rigutto, mentre da Budoia entra nel partito la Consigliera comunale Sara Cimolai.

Anche Pasiano di Pordenone vede l’ingresso di due rappresentanti: l’Assessore Loris Canton e il Consigliere Matteo Rosalen. A Sacile si unisce a Forza Italia l’Assessore Ruggero Spagnol, mentre a San Vito al Tagliamento fanno il loro ingresso i Consiglieri comunali Iacopo Chiaruttini e Luigi Sandri.

Da Zoppola arriva il Consigliere comunale Leonardo Buzzo, mentre da Cordovado si aggiunge alla squadra l’Assessore Nadina La Vattiata.

Un segnale forte della capacità attrattiva di Forza Italia, che si conferma punto di riferimento per gli amministratori impegnati a dare risposte concrete ai cittadini e a valorizzare il tessuto economico e sociale del nostro territorio.

“L’adesione di questi amministratori locali è la conferma che Forza Italia continua ad essere il partito delle risposte concrete, del pragmatismo e dell’affidabilità. Siamo una forza politica moderata, ma determinata, capace di dare voce alle esigenze reali delle nostre comunità. Lavoreremo insieme per portare avanti un’azione politica efficace e radicata nei territori, con lo spirito costruttivo e riformista che da sempre ci contraddistingue. Forza Italia in Friuli Venezia Giulia prosegue così il proprio percorso di crescita, consolidando la propria presenza nelle istituzioni locali e ribadendo il proprio impegno per un centrodestra equilibrato e attento alle reali necessità dei cittadini”, ha commentato il Segretario Regionale di Forza Italia, Sandra Savino.