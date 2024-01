RicercaSulTerzo Exxx…Polzive!!! Il Governo fa un regalo ai sindaci: si al terzo mandato fino a 15mila abitanti. Formidabile atout per i friulani: via il limite degli abitanti. Stallo sui presidenti, solo la Lega a favore. No secco dei Benitez e di Forza Italia. Per le europee si voterà sabato e domenica. Possibile election day.

In Italia le elezioni europee si terranno dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Lo prevede la bozza di un decreto atteso oggi in Consiglio dei ministri. La bozza contiene anche le “Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale”. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presento decreto sono computati ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma”. Due le novità sostanziali contenute nel decreto passibile di variazioni. La prima che per le europee si vota il sabato e la domenica. La seconda che a livello nazionale il governo toglie il limite dei due mandati per i sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti. Due soluzioni che potranno avere un interessante riflesso in Friuli, regione a statuto speciale che possiede potestà primaria in ambito elettorale. Molto probabilmente le indicazioni della giunta Fedriga saranno quelle di accorpare elezioni europee alle amministrative e, prendendo spunto dalla modifica al terzo mandato della bozza del decreto, estenderlo in Friuli ai sindaci con popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Una proposta che viene dal quartier generale della Lega, molto sensibile ai “terzi mandati”, soprattutto ai presidenti (Fedriga lo ha ribadito in una intervista su “La Stampa” domenica) ma che non incontra, salvo miracoli, il favore degli alleati. Più agevole il percorso sui primi cittadini. L’impulso nazionale darebbe il via anche in Friuli alla proposta di approvazione di un testo di modifica dei mandati. Obiettivo riuscire a mettere a terra la scelta prima del mese di giugno. I tempi sono maturi e alcuni sindaci già fanno i conti del regalo. Nell’ex provincia di Udine sarebbero interessati i comuni di Basiliano (Del Negro); Remanzacco (Briz); Pasian di Prato (Pozzo) e Fagagna (Chiarvesio). Nel pordenonese Pasiano (Edi Piccin). Va ricordato che nel 2027 si va al rinnovo nei comuni di Gorizia, Monfalcone e Trieste. Tutti alla fine del secondo mandato. I pezzi da novanta sono Ziberna, Cisint e Dipiazza.