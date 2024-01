CommissionePolverone Exxx…Polzive!!! Benvenuti a Nordest. Maggioranza di Udine fuori controllo. Peratoner chiede chiarezza sulla residenza “I Faggi”. Il presidente de “La Quiete” in aula. Il patriota Pittioni infilza l’assessore Gasparin sull’accoglienza minori. Domani commissione.

Si preannuncia molto complicata la commissione consiliare sulle Politiche sociali e diritti di cittadinanza del comune di Udine convocata per domani alle 17. Sarà un’approfondimento dell’ordine del giorno presentato dal consigliere meloniano Antonio Pittioni il 18 dicembre scorso in consiglio. Un testo sul quale ha preso spunto la dirigente regionale del PD, Anna Peratoner che, indirettamente, punta il dito contro l’assessore Gasparin, della sua stessa maggioranza, accusato di non essersi mai preoccupato delle condizioni della casa albergo “I Faggi” in 15 anni di amministratore della Quiete. 72 piccoli appartamenti ora occupati solo da 7 inquilini. Parteciperà all’adunanza l’attuale presidente de “La Quiete” Alberto Bertossi. La vicenda è complessa e, come riportato in aula dal consigliere di Forza Italia, Giovanni Barillari, c’è il pericolo che la struttura “sia oggetto di una speculazione edilizia”. A dire il vero, secondo rumors che rimbalzano dai portici di palazzo D’Aronco, la residenza di via Micesio farebbe gola alla Sinloc (operazione condivisa dall’assessore Gasparin) del presidente Favaro, la società padovana che ha acquistato, con uno sconto di 3milioni e mezzo, il palazzo della Fondazione Friuli di via Manin e all’imprenditore Pilosio, titolare di una lottizzazione di fronte all’ex Dormish e molto interessato agli stalli in superficie. L’imprenditore sarebbe appoggiato da una corrente di amministratori comunali che fa capo a Colautti. Alcuni intravedono l’ombra di Saro, le cui sembianze sono state notate diverse volte nei paraggi del palazzo. Va da sé che la maggioranza, dopo soli 8 mesi di governo, è colpita da un triplo cortocircuito intestato a Peratoner, Gasparin e Colautti. Ma c’è un altro nodo, irrisolto, che si è incancrenito in questi mesi di governo irresponsabilmente terzomondista, Quello dei minori non accompagnati. Il consigliere Govetto promette battaglia sul caso Aedis-Gasparin. Ancora lui, l’assessore finito sulla graticola. De Toni-Ribaltoni ci parla del Nordest, rudere del secolo scorso che affascina la nuova proprietà del MessaggeroVeneto e Piccolo. In realtà siamo ancora alle prese con una casa albergo e una 15ina di migrantes.