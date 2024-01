LostVarmost Exxx…Polzive!!! Blitz della Guardia di Finanza nel comune di Forni di Sopra. Sequestrati documenti relativi all’affidamento del Self Service Varmost. Caos in Lega, il sindaco Lenna è il vice segretario provinciale Udine.

A pochi mesi dal voto, arriva una “grana” non trascurabile per il sindaco di Forni di Sopra Marco Lenna e per la Lega visto che l’amministratore è vice segretario provinciale Udine del partito di Fedriga-Dreosto. Venerdì scorso i militari della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura di Udine, hanno compiuto alcune perquisizioni negli uffici comunali. Secondo informazioni raccolte sul posto, sono stati passati al setaccio tutti i documenti relativi all’appalto del Self Service Varmost di cui su queste pagine è stato dato ampio risalto. Il povero segretario Rech, che si era preso un giorno di vacanza, è stato costretto a restare in contatto con gli agenti per tutta la durata della “visita”. La vicenda trae spunto dalle segnalazioni dell’avvocato Riccardo Prisciano che tutela gli interessi della “ReteBikeFvg” di Maieron contro il comune e in seguito al primo famoso bando “temporaneo” per l’affidamento della gestione dell’esercizio ingoiato nelle nebbie parentali di un “facilitatore” locale in combutta con Lenna. La “Rete Bike” aveva contestato le condizioni dell’immobile ricevuto in affitto dal comune nel 2019. I locatari, non avendo ricevuto la certificazione di agibilità dei locali, avevano abbandonato l’esercizio commerciale. Il legale Prisciano sta svolgendo indagini preventive sul posto per valutare eventuali elementi che possano far emergere responsabilità di natura penale riconducibili all’ipotesi di turbativa d’asta e abuso d’ufficio. Come si ricorderà, il sindaco aveva affidato direttamente all’avvocato Stefano Buonocore di Udine la propria difesa: impegno di spesa, 5.000 euri. Malgrado le roboanti promesse di imminente apertura dell’esercizio per la stagione 2023/24, la prima asta del 23 dicembre andò deserta. Il sindaco tentò una seconda gara (vedi leopost) invitando un solo concorrente a partecipare. Che vinse la gara. E i sospetti maturavano. Chi ha supplicato il veneto Alberto Nosella a partecipare al secondo bando per l’affidamento della gestione del self service Varmost sulle piste di Forni di Sopra? L’ albergatore vincitore, con innocente entusiasmo, rendeva noto ai fornesi «di essere stato contattato» (da chi? dal sindaco? da un suo amico? da un parente di due dipendenti?) per accorrere al capezzale del Varmost. Infatti, l’innocente Nosella rivelava: «Buona sera a tutti! Dopo la richiesta di aiuto da parte della località (richiesta arrivata a noi il 24 dicembre) la mia famiglia ha deciso di prendere in gestione per i prossimi 3 mesi il varmost. In questi 3 mesi valuteremo se correre o meno per il bando di gestione ventennale che partirà ad aprile». Come si può pensare a un bando di gestione “ventennale”? O c’è forse un interesse per una struttura ricettiva da parecchio tempo chiusa cui il Nosella avrebbe puntato i fanali? L’incanto carnico, esibito sui fotocolor dei giornali nazionali (Io sono Incanto) polverizzato in piena stagione. Ma c’è un significativo risvolto politico provocato dalla polveriera carnica. Il sindaco Marco Lenna è il vice segretario della Lega della provincia di Udine e, al voto di giugno, molti iscritti non vogliono sostenere “il faraone” del mostro-municipio. Colosso da 5 milioni e mezzo di euri. Forni di Sopra 800 anime.