ElectionDay Exxx..Polzive!!! La variante terzo mandato e il petardo Grado sulle elezioni amministrative in Friuli. Incognita Emiliano a Reana del Rojale.

Secondo i quotidiani di Uganda-Benedetti-Paniccia e Marchi (Messaggero Veneto e Piccolo), il Friuli Venezia Giulia potrebbe convocare le elezioni amministrative (113 comuni) assieme alle elezioni europee del 9 giugno. Le prime ipotesi erano di riportare a un giorno solo le operazioni di voto per le amministrative in linea con quelle di Bruxelles. Ma a Roma stanno valutando altre opzioni anche la novità del voto al sabato e domenica (fonte Il Piccolo). In ogni caso, al netto delle opzioni temporali, la giunta regionale pare orientata sull’election day del mese di giugno. Una scelta che permetterebbe di sondare il terreno e condurre il consiglio a modificare e superare il vincolo dei due mandati per i sindaci al di sopra dei 5.000 abitanti e portarlo a tre. L’aggiornamento è gradito a tutto il centrodestra che, con l’election day, potrebbe trovare un traino non marginale dalle elezioni europee. Del vantaggio riservato agli uscenti potrebbero godere le amministrazioni di Pasiano di Pordenone, Pasian di Prato e Fagagna (centrosinistra). Poi c’è la questione Grado dove Fratelli d’Italia, in accordo con il Pd ha fatto cadere il sindaco Kovatsch. La Lega, ProgettoFvg e Forza Italia non hanno gradito lo sgambetto. Certamente i Benito Remix non potranno indicare il candidato sindaco. A meno che… Recentemente l’ex consigliere Ritossa ha partecipato a un segretissimo incontro (vedi foto) con due esponenti sindacali di alto livello. Nientemeno che col segretario confederale Luciano Bressan della UilFpl e Maurizio Longo del sindaco autonomo locale. Chi darà le carte sull’isola? Le incertezze serpeggiano in Laguna visto che il “tradito” Kovatsch non pare intenzionato a cedere il passo così facilmente. Potrebbe anche ricandidare. A quel punto, con un centrodestra diviso tutto può accadere. Grado non si smentisce. Stesso discorso a Reana del Rojale dove il sindaco Emiliano aveva dato le dimissioni per tentare la corsa alle europee. Ora è il secondo dei non eletti, dietro Barberio. Potrebbe rientrare in corsa? Deciderà Fratelli d’Italia provinciale ed è molto probabile che i Benito Remix vogliano mantenere il presidio collinare. Ma il centrodestra è diviso.