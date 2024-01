Media24 Exxx…Polzive!!! Alberto Rossi si dimette da direttore: “La nuova proprietà ha scelto di trasmettere solo calcio. Non m’interessa”. Media 24 è la Tv che Agrusti non voleva fra i coglioni alle premiazioni della CCIAA. Asfaltato il sughero udinese. Alessio Falconio abbandona Radio Radicale.

Anche a Radio Radicale c’è una rivoluzione, Alessio Falconio va a Canale 5 e il suo posto verrà preso da Giovanna Reanda. Cambio di direzione (anticipato su queste pagine) per Media 24, la Tv pordenonese fondata da Alberto Rossi e ceduta nel settembre scorso all’imprenditore udinese Cesare Di Fant. Rossi, che è il direttore della testata, ha deciso con largo anticipo (resterà fino a fine mese) di lasciare la direzione. Le ragioni vanno ricercate nel piano editoriale che la nuova proprietà ha deciso di sviluppare. Di Fant, avendo ottenuto l’esclusiva dalla Federazione per trasmettere le partite di calcio dilettanti del Friuli Venezia Giulia, ha profondamente rivoluzionato lo spirito delle Tv di Rossi. “L’editore ha fatto le sue scelte, legittime, che però non mi appassionano. Avevo un’idea di tv impostata su notizie e approfondimento. Comunque per me sono stati 4 anni molto impegnativi (dal 2020), sicuramente non farò il pensionato. Resterò in Media 24 fino alla fine del mese”. La Tv diretta da Rossi ha un suo bacino di spettatori che si estende dal Veneto Orientale all’area trevigiana, con redazioni a Pordenone e Portogruaro. Non si conosce ancora il nome del nuovo direttore. Di Media 24 se n’era parlato su queste pagine a proposito delle premiazioni delle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Lo scorso anno, rispettando il principio di rotazione, la cerimonia si è svolta a Pordenone. Di Fant aveva stretto un accordo col presidente (facente funzioni di vice ndr) Giovanni Da Pozzo, per trasmettere la diretta dal Teatro Verdi. Appena il vice presidente (facente funzioni di presidente ndr), Michelangelo Agrusti, ne è venuto a conoscenza, ha respinto la proposta lasciando di stucco il povero Di Fant che aveva già comperato i roller e i cavi per la diretta. Il presidente-sughero Da Pozzo arreso ai pordenonesi. Il Nordest dei campanili si è materializzato a novembre sotto forma di piccoli capricci fra due piccole province. Minuzie.