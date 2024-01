LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Una professione in crisi: ben 25 avvocati per un posto nel comune di Lignano. Ripubblicato il bando annullato. Prove dal 20 febbraio. Trattamento economico 31 mila euri/anno.

Nel novembre scorso, fra lo stupore di alcuni amministratori e partecipanti, veniva annullato il concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un avvocato presso l’area amministrativa del comune. Era stato stato pubblicato un avviso di “errata corrige” relativamente ai “requisiti per l’ammissione al concorso”, in cui si prescrive il “possesso dei requisiti previsti dalla legge 247/2012 per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e iscritto a un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni”. I maliziosi sospettarono un traffico d’influenze e il concorso venne annullato. Alla fine dello scorso anno l’avviso è stato ripubblicato (domande erano da presentare entro il 4 gennaio). “Le mansioni lavorative affidate al vincitore riguarderanno le attività gestionali o direttive con dirette responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi amministrativi e in ambito giuridico-legale, predisposizione di atti e documenti, relazioni, pareri e istruttorie di specifica complessità e rilevanza, compresa la firma di atti finali relativi alle mansioni di competenza; coordinamento di strutture stabili, comprendenti personale di categoria pari o inferiore alla propria” Fra i requisiti sono richiesti: “l’iscrizione all’albo per l’esercizio della professione di Avvocato (ivi compreso il superamento dell’esame di Stato, ovvero l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato), nonché di quelli previsti dall’art. 17 della medesima Legge per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati”. Il trattamento economico di circa 31 mila euri/anno. Hanno presentato domanda 25 candidati. Un numero elevato di aspiranti se considerato che il comoenso netto mensile si aggira sui 1.800 euri/mese. Ma c’è il vantaggio dei corsi di aggiornamento che sono pagati dal datore di lavoro e, almeno nei comuni di Udine e Pordenone, un compenso sulle spese liquidate dal giudice a favore del comune sulle cause vinte.