UgandaBenedetti Exxx…Polzive!!! Il leader ambientalista Visintini nella tagliola della Danieli per le firme. Il ricorso svela le clamorose intenzioni dell’azienda: richiesta di risarcimento del danno. Il bidone che Fedriga ha tirato all’industriale.

All’esponente dell’Osservatorio Civico contro le illegalità, Marino Visintini da Premariacco (Ud), è stato notificato il ricorso della Danieli di Buttrio come persona “cointeressata” per aver firmato la petizione popolare contro l’acciaieria di San Giorgio di Nogaro. Lo ha reso noto lo stesso esponente dell’Osservatorio durante una conferenza stampa convocata stamattina in via Gemona a Udine. La Danieli ha depositato un ricorso al tribunale amministrativo affinché venga consentita “l’acquisizione di copia delle sottoscrizioni della petizione e delle correlate loro autenticazioni”. Le firme raccolte dai Comitati sono 21.974. Perché la Danieli vuole intimidire e calpestare chi esercita una facoltà democratica e rispettosa delle garanzie costituzionali dell’Italia Repubblicana? Giustamente l’illuminista Honsell parla di “impatto intimidatorio” sul diritto di espressione dei cittadini e sullo strumento della petizione popolare. Durante l’incontro con i giornalisti, lo storico ambientalista Visinitini ha distribuito alcune copie del ricorso della Danieli in cui emergono particolari sconcertanti che rivelano la natura poliziesca dell’industria di Buttrio, oltre alla figuraccia rimediata da Fedriga nel gestire l’affaire acciaieria (e qui si capisce perché il tema è stato “oscurato” nell’intervista alla “cipria” rilasciata al quotidiano Messaggero Veneto e Piccolo (vedi leopost), il ricorso elaborato dagli avvocati Roberto e Fabrizio Paviotti di Udine, parla di “illeggittimità del diniego impugnato per il vizio di eccesso di potere con il quale il segretario generale del consiglio regionale ha fondato le sue ragioni per non consegnare le firme dei sottoscrittori contro l’acciaieria. Ma il passaggio più scandaloso del contenuto del ricorso, è quello in cui l’azienda di Buttrio cambia le carte in tavola rispetto alle intenzioni “innocue” rese note alla stampa amica (MV, Piccolo, Telefriuli) il 4 gennaio: “…richiesta finalizzata a dare ai propri azionisti motivazioni e informazioni complete rispetto alla decisione di indirizzare l’investimento su un altro territorio”. Una sòla colossale che si trova fra le 17 pagine. L’intendo della Danieli non è proprio all’acqua di rose bensì quello di avviare “un’azione civile per il risarcimento del danno da lesione della propria immagine e reputazione commerciale”. Danieli accusa comitati e Regione Fvg di esser stata danneggiata per cui chiederà un risarcimento alla regione (parte pubblica) e ai cittadini. 24 mila cause penali. Inquietante strategia per intimidire il popolo. La macchia indelebile di una grande azienda friulana. Uganda Benedetti.