SbamKronospan Exxx…Polzive!!! Primo atto della vertenza Kronospan contro Leopost. Polverizzate le richieste di risarcimento degli austriaci difesi dal modesto studio legale Tutino di Foggia: avevano chiesto 100mila euri. Il Tribunale ne ammette solo 1.000. L’avvocato De Agostini annuncia appello.

Il Tribunale di Udine ha emesso stamattina la sentenza di primo grado rispetto alla querela per diffamazione presentata da Cendella, amministratore unico della Kronospan, contro leopost. Secondo la ditta austriaca, alcuni articoli pubblicati su queste pagine, contenevano frasi offensive nei confronti dei protagonisti che sostengono l’ampliamento dello stabilimento nella zona industriale di San Vito al Tagliamento (Pn). I legali degli austriaci (studio Tutino del foro di Foggia) avevano chiesto un risarcimento per danni di 100mila euri. Il Tribunale di Udine ha respinto la bizzarra richiesta e riconosciuto una puzzetta marginale di 1.000 euri cui è stata aggiunta una multa di 700 euri al direttore responsabile della testata. Decisive le testimonianze del professionista Antonio Rossit e di Eleonora Frattolin e Cristian Sergo ex consiglieri regionali di 5 stelle. L’avvocato De Agostini (in foto con Sergo) ha annunciato appello.