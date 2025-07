RiccardiSuiBaluardi Exxx…Polzive!!! L’assessore porta in Commissione misure da primato europeo per il Friuli: fondi per sostenere i centri che offrono tecniche di procreazione medicalmente assistita. Moretti e Cosolini: “Elogio a Fasola”.

Risorse importanti quelle che la 1a commissione consiliare ha accolto a maggioranza e che battono per oltre 4,2 milioni di euro. In particolare 180mila euro ai centri che offrono tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) per coprire i costi non supportati dalla tariffa dei livelli essenziali di assistenza. «Si tratta, conferma Riccardi, di una procedura che nessun’altra Regione garantisce»; 80mila euro per le famiglie dei bambini ricoverati presso il Burlo Garofolo di Trieste che versano in difficoltà economica; 25mila euro ad organizzazioni di volontariato per le spese di rendicontazione; una norma sulla protezione dei dati personali in ambito di sanità penitenziaria; 20mila euro all’Associazione friulana donatori di sangue (Afds) di Udine per eventi sull’importanza del dono. Oltre a 220mila euro all’Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp) di Spilimbergo per un progetto pilota di telemedicina dedicato alle persone anziane della locale struttura residenziale; 70mila euro alla convenzione con il soccorso alpino e, fra gli altri, 1,5 mln per il Centro solidarietà giovani Giovanni Micesio di Udine. Durante la discussione generale sono intervenuti Moretti e Cosolini per esprimere un elogio all’apporto dato da Gianpiero Fasola al Piano della rete oncologica, auspicando che “si mantenga il criterio della massima competenza super partes del coordinamento della rete oncologica regionale, evitando logiche di rivendicazioni territoriali”, ha detto Cosolini. Se in Veneto Tosi e Zaia sono sempre più distanti, in Friuli l’assessore Riccardi, Forza Italia è sempre più vicino all’orbita Fedriga. Le misure portate in Commissione confermano la visione pragmatica e innovativa dell’assessore nel settore sanitario del Fvg.