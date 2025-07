UdineDegrado Exxx…Polzive!!! In via Parini gli stranieri occupano un ex negozio di alimentari e lo trasformano in dormitorio per 8 persone. Qui facciamo come ci pare. La destinazione d’uso? Ci pensano i terzomondisti socioassistenziali.

E’ la zona più “rovente” della città, via Bertaldia, Ungheria, Manzini, Petrarca, Trieste, Martiri delle Foibe, Parini. Un perimetro ad alta densità di stranieri e dove le regole sono un optional che gli ospiti ignorano e i residenti subiscono. Le foto di ieri riguardo la discarica abusiva di immondizie abbandonate sui marciapiedi di viale Trieste, lo dimostrano. Quindi ai negozi di frutta e verdura messi in piedi alla buona (Viale Trieste) e privi delle più elementari norme igienico-sanitarie (frigoriferi?), si aggiungono i dormitori ricavati da ex negozi di alimentari i cui spazi sono occupati da 7/8 stranieri. Le vetrate dell’edificio (via Parini), come si nota in foto, sono state accuratamente “coperte” con dei pannelli e la porta d’ingresso oscurata con del nastro adesivo. Gli “ospiti” non gradiscono gli intrusi, o i controlli delle forze dell’ordine. Ovviamente, come per il letamaio a cielo aperto di viale Trieste, nessuno controlla e gli stranieri che abitano la zona ne approfittano per trasformare un negozio di alimentari in un dormitorio senza nessuna autorizzazione. Polizia locale e amministrazione terzomondista socioassistenziale prudentemente in silenzio. Solo i residenti costretti a subire il degrado del perimetro più “rovente” di Udine.