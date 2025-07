LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Pale eoliche? Nooo. Per la Lega il territorio è sacro. Guai a chi tocca le Valli. Il consigliere regionale Miani randella l’assessore Scoccimarro di Fratelli d’Italia. “Qui piloni da 200 metri sarebbero uno scempio”. Ma l’assessore fa marcia indietro.

Dibattito rovente anche in 1a commissione regionale Fvg. Si è parlato della proposta di costruzione di un impianto eolico in un territorio come le valli del Natisone e il Cividalese che per la popolazione e gli amministratori di Pulfero, Cividale San Pietro e Moimacco sarebbe uno “Sfregio”. Il progetto prevede che 4 strutture siano installate su piloni alti 200metri. E il consigliere leghista Miani, baluardo delle Valli, attacca l’assessore di Fratelli d’Italia: «E’ semplicemente uno scempio. Si tratterebbe di un dispetto al nostro territorio che produrrebbe gravi danni in un periodo dove si sta investendo molto, e con successo, nel turismo». Fa sapere in una nota il consigliere regionale della Lega, in merito alla prospettiva di “installare quattro pale eoliche a Pulfero, sopra le borgate di Tarcetta, Pegliano e Spignon”. Questa sarebbe l’area individuata per il posizionamento dalla società Ponente Green Power. «Oltre a Pulfero – fa presente Miani -, per il passaggio dei cavi sarebbero interessati anche le località di Cividale, Torreano, San Pietro al Natisone e Moimacco. I Comuni interessati presenteranno le proprie osservazioni nei prossimi giorni, figlie della preoccupazione dei cittadini e delle associazioni locali. Si tratta di piloni di 200 metri su piattaforme di 60 metri per 60, che sorgerebbero in una zona dal notevole valore paesaggistico e naturalistico. Oggi, durante i lavori della I Commissione integrata, anche l’assessore alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha confermato la “totale contrarietà da parte della Regione a questo progetto. Non possiamo accettare iniziative di questo tipo”.