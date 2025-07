CinCinCisint Exxx…PoLzive!!! Bocciata la mozione di sfiducia contro Ursula. Si distingue l’europarlamentare di Monfalcone che interroga la presidente sul contratto da 35 miliardi di euro dei vaccini anti covid. Solo Lega e 5 Stelle favorevoli a mandare a casa la presidente. No di Forza Italia e PD. Benito Remix astenuti.

In rete la Lega rende noto: “La Lega ha votato contro Ursula e le sue eurofollie. Noi mai complici!”.

Sul piano europeo l’Alleanza si disintegra. L’europarlamentare Cisint aveva capito che non ci sarebbero state possibilità affinché il voto di sfiducia ottenesse la maggioranza per impallinare Ursula. Pertanto il 15 maggio scorso aveva scelto la via dell’interrogazione per ottenere copia integrale degli SMS in cui sono contenute comunicazioni decisive nella negoziazione di un contratto da 35 miliardi di euro per 1,8 miliardi di dosi di vaccini anti-Covid finanziato con risorse pubbliche. Il famoso “Pfizergate”. La mozione di sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen oggi, giovedì 10 luglio 2025 presentata dall’europarlamentare del gruppo dei Conservatori e riformisti, Gheorghe Piperea (rumeno di Aur), con 72 le firme in appoggio, è stata respinta, con 175 sì, 360 no e 18 astenuti. Tra i partiti italiani, M5s e Lega hanno votato a favore della mozione, mentre Fdi non ha partecipato al voto. Ursula von der Leyen ha trovato ben 360 voti di parlamentari. Tra di essi ci sono le forze italiane del PD e Forza Italia. I Patrioti difensori dei popoli ottengono solo 175 voti tra cui gli italiani M5S e Lega. Sono 18 gli astenuti che guarda caso sono quelli relativi ai Fratelli d’Italia di Meloni che, novella Ponzio Pilato, si è astenuta dalla lotta. A un primo sguardo generale al voto alla mozione di sfiducia contro la Commissione di Ursula von der Leyen emerge che le delegazioni ad aver votato a favore sono Lega e Movimento 5 stelle. Si sono espressi con un «no», invece, Forza Italia e Partito democratico, mentre ad astenersi sono stati Fratelli d’Italia e Alleanza Verdi-Sinistra. A livello di Gruppo, l’Ecr (il gruppo conservatore di cui fa parte anche FdI) esce spaccato con le delegazioni di Polonia e Romania a favore, quella del Belgio contraria e una maggioranza tra cui, appunto, Fratelli d’Italia, che non ha partecipato al voto. Il gruppo del Partito Popolare europeo, i Socialisti e democratici (S&d) e Renew Europe sono stati compatti per il no. Patrioti e Sovranisti in accordo per il sì. Una nota scritta dal capo della delegazione di FdI Carlo Fidanza al parlamento europeo giustifica la scelta di non votare con un laconico: «Non è la nostra battaglia».