EvasioneSulGroppone Exxx…Polzive!!! Dilettanti allo sbaraglio. A Trieste scoperte 4 attività commerciali mascherate da associazioni dilettantistiche. Ricavi non dichiarati per oltre 3 milioni e Iva a debito per 500mila euro.

Attività commerciali mascherate da associazioni sportive dilettantistiche: è questa la scoperta della Guardia di Finanza di Trieste a carico di alcune ASD operanti nella provincia di Trieste. Oltre € 3.100.000 i ricavi non dichiarati, a fronte di imposte sul reddito dovute per € 650.000 e IVA a debito per circa € 500.000. I Finanzieri del Comando Provinciale di Trieste, nell’ambito delle attività svolte a tutela delle entrate statali, hanno concentrato la propria attenzione su alcuni enti del terzo settore svolgenti attività sportiva sul territorio triestino. In particolare nell’ambito di un’articolata operazione di servizio, sono state avviate attività ispettive nei confronti di 4 associazioni sportive dilettantistiche. Le ASD controllate hanno beneficiato irregolarmente, negli anni, di varie agevolazioni fiscali facendo un uso distorto del regime agevolato previsto per gli “Enti no profit”, al fine di eludere il fisco e facendo concorrenza sleale alle analoghe attività commerciali. È emerso infatti che molti non avevano rivestito alcun ruolo effettivo e non

avevano mai partecipato alle attività associative, come invece prevedono le norme di settore, essendo invece semplici clienti e meri fruitori dei servizi offerti dall’associazione.

L’analisi dei conti correnti delle 4 ASD ha permesso, inoltre, di evidenziare numerose movimentazioni anomale che hanno fatto emergere l’utilizzo dei rapporti bancari spesso per finalità personali dei rappresentanti legali (spese quotidiane, ristoranti, acquisti online ecc.). Disconosciuta la veste giuridica di “Ente no profit” le associazioni sono state inquadrate come vere e proprie imprese commerciali con tutti gli obblighi contabili e fiscali conseguenti