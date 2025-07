ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! In Friuli VG gli azzurri sempre più leader europei: imprimono la svolta occidentale, liberale e garantista al centrodestra: Ius scholae e sostegno alle vittime di errori giudiziari. L’opposizione sbarella e si arrampica sulla litania delle mozioni. Domani banchetto raccolta firme a Pordenone.

Domani, sabato 12 luglio, banchetto di Forza Italia in piazzetta Cavour a Pordenone per raccogliere le firme a sostegno della “proposta di legge presentata dai radicali che garantisce un assegno a coloro che sono stati detenuti ingiustamente e successivamente assolti”.

Conficoni e Moretti (PD) sono rimasti di sasso nel notare l’inaspettato attivismo di Forza Italia rispetto ai temi cari ai terzomondisti. Pertanto si danno “all’annuncite” e depositano “mozioni” in Consiglio Regionale. Indispettiti di essere superati sul loro terreno ricordano: «Forza Italia dimostri, a tutti i livelli, di fare sul serio sullo ius scholae e condivida con noi, in Consiglio, una mozione con la quale si impegni il presidente Fedriga, anche come presidente della Conferenza delle regioni italiane, ad attivarsi per sollecitare il Parlamento ad approvare quanto prima una nuova legge sulla cittadinanza italiana che riconosca pieni diritti ai figli dei migranti nati o cresciuti in Italia, che vivono stabilmente in Italia e che abbiano terminato con profitto almeno un ciclo di studi». Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione relativi all’anno scolastico 2024/2025 il numero degli alunni stranieri in Italia è 864.425, rappresentando il 12,22% rispetto al totale complessivo di 7.073.587 studenti. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di studenti stranieri (220.068, pari al 25,5% del totale nazionale), seguita dall’Emilia Romagna con 107.147 alunni (12,5%) e dal Veneto con 91.096 studenti (10,5%). Significativa anche la presenza in Lazio (79.327 studenti, 9,2%) e Piemonte (79.591 alunni, 9,2%). La proposta di Forza Italia introduce il concetto di “Ius Italiae“, prevedendo la cittadinanza per i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i cinque anni di età, che abbiano risieduto continuativamente per almeno dieci anni e completato l’intero percorso scolastico dell’obbligo. La richiesta può essere presentata a 16 anni tramite un genitore, oppure direttamente al compimento della maggiore età. Il Partito Democratico, invece, propone un disegno di legge che unisce i principi dello ius soli e dello ius scholae. I democratici prevedono due canali: cittadinanza ai minori nati in Italia da genitori stranieri (con almeno un genitore regolarmente residente da un anno), oppure cittadinanza per chi è arrivato entro i 12 anni di età e ha frequentato almeno cinque anni nel sistema scolastico italiano. In Forza Italia si pedala e non ci si limita allo “ius scholae”, si procede con misure che possiedono un timbro liberale, laico, garantista e occidentale, prendendo in contropiede i terzomondisti progressisti, troppo occupati in manifestazioni proPal o Medio Oriente e quindi spiazzati dalle inaspettate iniziative degli azzurri. Lo rende noto il capogruppo in Consiglio Regionale Andrea Cabibbo: «Forza Italia ha sempre avuto tra i suoi valori fondanti la difesa della libertà individuale e di una giustizia giusta, che tuteli realmente i cittadini. Il garantismo è un principio fondamentale dello Stato di diritto e Forza Italia è garantista sempre, non a seconda delle convenienze. Per questo esprimo il mio pieno apprezzamento e il totale sostegno, anche a nome del gruppo consiliare regionale di Forza Italia, alla proposta di legge promossa dal Partito Radicale per garantire un assegno immediatamente esecutivo a favore di coloro che sono stati ingiustamente detenuti e successivamente assolti. Ogni anno in Italia circa mille persone subiscono un’ingiusta detenzione – prosegue Cabibbo – e molte di loro si trovano, una volta uscite dal carcere, senza alcun mezzo di sostentamento. Alcuni riescono a ripartire solo grazie all’aiuto della famiglia o della Caritas, altri si trovano costretti a vivere in condizioni di estrema difficoltà. È nostro dovere politico e morale evitare che l’errore dello Stato si traduca in una condanna a vita per chi l’ha subìto».