PalmanovaSottoLeSuola Exxx…Polzive!!! Al Pronto Soccorso dell’ospedale pazienti ammassati come pacchi postali nei corridoi e vie di fuga. Segnalazione al NAS. Mancano le barelle. Le testimonianze degli operatori: Carenza di personale e primario assente. Riccardi mette sul piatto oltre 9 milioni di euri per il personale.

Ancorché gli amministratori si sforzino di dipingere il Pronto Soccorso dell’ospedale di Palmanova come una struttura sanitaria molto efficiente, la realtà descritta da chi ci lavora è ben diversa. E lo dimostrano le foto esclusive di due settimane fa pubblicate su questa pagina: corridoi e vie di fuga occupate da pazienti. La struttura palmarina accusa una condizione estremamente difficile che mette a rischio la salute e la sicurezza degli operatori sanitari e la qualità delle cure per i pazienti. Le segnalazioni mettono in luce palesi criticità legate al sovraccarico di utenti determinato da un afflusso costante di anziani, molti dei quali con patologie complesse che arrivano da casa o da ben 12 case di riposo. La presenza numerosa di queste persone richiede un numero di barelle (tra 15 e 30) che va ben oltre la capacità strutturale e organizzativa del PS. Va detto che la struttura di Palmanova non ha una capacità ricettiva come quella di un grande ospedale, pertanto, in mancanza di spazi adeguati i poveri utenti (vedi foto) sono “parcheggiati” nei corridoi e nelle vie di fuga in totale violazione delle norme di sicurezza: Il posizionamento dei malati nei corridoi è una palese violazione del testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro che impone standard minimi per la sicurezza degli ambienti di lavoro e per la tutela dei pazienti. Questo compromette gravemente la privacy e la dignità dei pazienti. Ma c’è anche il problema della carenza di personale cui l’assessore Riccardi sta cercando di risolvere. Dal PS fanno sapere: Siamo in carenza di organico, in particolare di infermieri e oss. Da 30 infermieri che eravamo, oggi siamo in meno di 20 causa fuga verso il privato e il primario non si fa vedere. Assente. Per fortuna che proprio in questi giorni l’assessore Riccardi ha assicurato l’incremento delle indennità contrattuali e delle indennità di Pronto Soccorso per tutti i dipendenti dell’Azienda sanitaria Friuli Centrale e Friuli Occidentale. L’obiettivo è garantire l’erogazione già in questo mese degli importi spettanti in busta paga. Le risorse previste per ASUFC (cui dipende Palmanova) ammontano a circa 9 milioni di euro. Dove si era fermato Cristo?