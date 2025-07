MonfalconeSulTorrione exxx…Polzive!!! La faraona dei cantieri incenerisce i beduini: Qui si rispettano le regole. Il Tar ha respinto le richieste del centro culturale islamico sull’intavolazione del comune del luogo di culto Darus Salaam.

L’europarlamentare Anna Cisint ha ripreso in mano la questione islamizzazione e sicurezza dei cittadini di Monfalcone rispetto al caso dell’immobile Darus Salaam usato abusivamente dagli islamici come luogo di culto. Il comune aveva intavolato l’immobile, il centro culturale si era opposto. Oggi la sentenza del Tar. Il presidente dott. Carlo Modica de Mohac di Grisì, ha respinto l’istanza cautelare monocratica presentata dal Centro culturale islamico Darus Salaam all’intavolazione da parte del Comune di Monfalcone dell’immobile di via Duca d’Aosta, utilizzato come luogo di preghiera anche dopo l’inibizione da parte del Consiglio di Stato. “Si tratta di una decisione importante – ha sottolineato l’europarlamentare oggi in consiglio comunale – perché è l’ulteriore conferma della correttezza del nostro operato, finalizzato all’affermazione dello stato di diritto e del fatto che le norme e le leggi devono essere uguali per tutti i cittadini. Monfalcone è diventato un riferimento a livello nazionale per l’affermazione dei principi di legalità e di sicurezza. Si è arrivati a questa situazione per il mancato rispetto da parte del centro islamico delle norme urbanistiche e la conseguente violazione dell’ordinanza comunale e della sentenza del Consiglio di Stato, che ha fatto chiarezza giuridica su questi temi, proprio in funzione del rispetto della legalità. A seguito delle verifiche da parte dei tecnici del permanere delle violazioni – ha detto la delegata del comune alla sicurezza Cisint – si è proceduto all’intavolazione dell’immobile effettuata dall’Ufficio Tavolare in applicazione della sanzione prevista dalle legislazione regionale. Vogliamo difendere la legalità e la sicurezza dei cittadini, che sono principi basilari del nostro ordinamento statale”.