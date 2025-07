PaleSulCrinale Exxx…Polzive!!! Sul progetto dei siluri eolici nelle valli del Natisone Sergo assicura: “Il progetto è in valutazione di impatto ambientale”. Poi interverrà la soprintendenza”. Budai convoca una commissione ad hoc.

Ci sono alcune precisazioni rispetto al progetto di piantare tra i boschi delle verginissime Valli del Natisone siluri di cemento con pale di dimensioni gigantesche. Sarebbe uno sfregio al territorio e, per questo motivo, alcuni consiglieri regionali e sindaci dei comuni interessati hanno iniziato a tirare bordate contro la regione. L’ex consigliere regionale dei 5Stelle Cristian Sergo assicura: “Il progetto è in valutazione di impatto ambientale incardinata presso la Direzione Ambiente della Regione. Il Ministero dell’ambiente non mette becco su questa valutazione. Semmai può farlo il Ministero della Cultura per difendere il paesaggio ma lo fa tramite la soprintendenza regionale“. In realtà anche la consigliera Capozzi era intervenuta. E si fanno sentire gli esponenti della Lega. Alberto Budai, dopo che ieri Miani aveva tuonato contro il progetto, ritiene necessario convocare una commissione (la 4a di cui è presidente) ad hoc,con lo scopo di approfondire la questione. Afferma Budai: “Occorre un ritocco alla legge e rivedere le aree idonee al fotovoltaico ed eolico. Si stanno presentando tante richieste ma anche tante proteste. Vorrei sentire anche i comitati che, immagino, depositeranno le loro istanze al presidente Bordin”.