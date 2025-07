FratelliDaTavola Exxx…Polzive!!! Il ministro e l’europarlamentare Ciriani oggi a pranzo a villa Micoli di Silvella (Ud). I Benito Remix sempre più vicini al treccartaro. Si celebrava il Consorzio del riso o il “Consorzio Elettorale”?

Il centro della politica regionale oggi si è dato appuntamento nel cuore (…) del Friuli. A Silvella di San Vito di Fagagna in villa Micoli. Oltre al padrone di casa, D’Orlandi, fra i commensali sono notati: l’europarlamentare Alessandro Ciriani (cui Fratelli d’Italia punta tutte le carte in funzione anti Fedriga), il ministro Ciriani, Michele Fabbro, alcuni imprenditori della zona, D’Andrea e molti simpatizzanti del centrodestra FVG. Ufficialmente l’incontro conviviale era stato organizzato per celebrare l’ingresso nel “Consorzio del Riso” di 5 nuove aziende friulane. Con che funzione? In realtà non sono mancati i passaggi sulle prossime regionali FVG. Chi sarà il candidato? Se il Veneto pare ormai destinato alla Lega e in che forma lo deciderà Salvini e la Lombardia fa gola ai Benito Remix, in Friuli, in attesa della Consulta, i meloniani sono convinti di meritarsi la candidatura alla presidenza e puntano tutto su Alessandro Ciriani in funzione anti Fedriga. Il Consorzio del Riso, quello celebrato oggi a Silvella, potrebbe fungere da cinghia di trasmissione del progetto in vista delle regionali. A Villa Micoli nasce il “Consorzio Elettorale”.