AlbatrossSottoGliEuross Exxx…Polzive!!! Sale Vuote. La critica stronca il film dei Benito Remix ispirato al giornalista triestino Almerigo Grilz e finanziato dallo stato con 1 milione e mezzo di euro.L’incasso di oggi 18mila euro. Il suo futuro sarà in Tv?

Da un estratto del “Corriere”.

“Il film è stato presentato in pompa magna, alla presenza del ministro Alessandro Giuli, di Maurizio Gasparri, Federico Mollicone e altri dirigenti. C’era anche l’ad Rai Giampaolo Rossi (quota Fdi) che ha abbracciato Giulio Base. Sui social, Carlo Fidanza si è commosso per il film «coraggioso». Tutti spettatori non paganti, ovviamente, essendo un’anteprima. Quelli paganti sono stati più o meno la stessa cifra dei non paganti, a quanto pare. Perché secondo Coming Soon il film ha finora incassato 18.192 euro”. Il film che inaugura il nuovo cinema dei Benitez della destra racconta la parabola di Almerigo Grilz, giornalista triestino e inviato di guerra, morto in Mozambico nel 1987. “Il giornalista dichiaratamente fascista, che ha militato nel Fronte della Gioventù e nell’Msi, ha avuto in dono la telecamera da Giorgio Almirante e corredava i suoi uffici con scritte a base di «Boia chi molla». Idea perfetta, quella del film, per interrompere la «damnatio memoriae» e fare un po’ di vittimismo. Base ha spiegato che lui non si fa «sottomettere dal conformismo e che sapeva che il film era “una patata bollente”. Comunque la pellicola – al contrario delle dichiarazioni – è proprio un santino del giornalista, celebrato nel film da un collega di sinistra (ispirato a Toni Capuozzo, che però di sinistra non sembra esserlo da molto tempo e che ora confeziona celebrazioni di Silvio Berlusconi), nel nome di una sorta di pacificazione nazionale, che ha lo scopo dichiarato di mettere sullo stesso piano fascisti e antifascisti. Il livello di profondità e di pathos del film lo si può cogliere con questa frase, con la quale il trio dei fondatori dell’agenzia di stampa Albatross, che dà il nome al film, festeggiano il successo: «Siamo o non siamo quelli che si tuffano nel cuore della notizia?». Sul film è uscita praticamente solo una recensione positiva, quella di Valerio Caprara, critico del Mattino che viene da una famiglia storica della sinistra, ma che è entrato nelle grazie della destra. Per il resto, solo stroncature e punteggi bassissimi (2,4 su su 5 per Mymovies, 5,2 su 10 Imdb, 3,7 su coming soon). Tranne che sui giornali della destra. Il manifesto, naturalmente, lo attacca frontalmente. Alberto Piccinini scrive: «Albatross parla la lingua della fiction italiana di propaganda, la peggiore, quella dei foibe movie, degli ha-fatto-anche-cose-buone movie, da programmare in bassa stagione, costola dei veri santini di questi anni – eroi santi navigatori. Soprattutto santi, confezionati anche dallo stesso Giulio Base per Raiuno – da Padre Pio a Don Matteo. Fatta per compiacere i camerati al governo». Ma anche Marco Giusti, su Dagospia, infierisce: «Qualsiasi cosa si faccia nel cinema di destra è una sorta di goffa parodia del cinema di sinistra, compresi gli stereotipi morettiani. Avete Cinecittà, avete la Rai, avete i soldi, ma non siete in grado a fare un film. Punto». Detto questo, Albatross è un buon punto di partenza per ragionare sul cinema e la politica. Da mesi è in circolo la polemica da parte della destra governativa sull’amichettismo di sinistra, su certe incrostazioni che favoriscono i soliti noti, su finanziamenti che sono arrivati a pellicole che non se lo meritavano affatto. L’ultimo caso che ha indignato il ministro Giuli (e un po’ tutti) riguarda il finanziamento al film fantasma di Rexal Ford, alias del sospetto assassino Francis Kaufmann.

«Il punto di partenza dei meloniani è chiaro. Il tax credit – il meccanismo di finanziamento ministeriale sulla base di sgravi fiscali, che non può superare il 40 per cento del finanziamento totale – va dato ai film di qualità. E i film di qualità, secondo quel che dicono gli esponenti della destra, sono quelli che incassano tanto. Rimuovere le incrostazioni dell’amichettismo, che non è solo di sinistra ma trasversale, con figure eterne che sopravvivono a qualunque governo, e interrompere il flusso per i film che non incassano e che sarebbero stati spinti dalla sinistra. Non pare che sia così, per ora. Nel 2023-4 sono state finanziate 134 pellicole con 377 milioni di euro: sarebbe interessante vedere quanto hanno incassato. Qual’è la ragnatela del potere che si muove dietro il fim?Ma proviamo a ricostruire una piccola geografia del potere, a partire da Albatross. E da Giulio Base, che raccontano in quota Meloni, anche se lui si dice orgogliosamente «indipendente» e «anarcoide» (così ha detto a Michele Anselmi). Il suo film è prodotto dalla One more Pictures, il cui ceo è Gennaro Coppola, compagno della fondatrice, Manuela Cacciamani. Cacciamani è professionista nota, molto apprezzata dalle sorelle Meloni.

La sorella di Manuela, Maria Grazia, lavora peraltro nell’ufficio stampa di Fratelli d’Italia in Regione Lazio. L’idea del film è venuta diversi anni fa a Coppola, che l’ha girata a Paolo Del Brocco di Rai Cinema. Che l’ha girata a Base. La sceneggiatura – dice Base – è stata scritta nel 2019, i finanziamenti sono del 2020. E dunque i finanziamenti sono stati concessi dal governo Conte II, ministro Dario Franceschini. Altro produttore del film è la Minerva Pictures, che risulta tra le 33 case di produzione messe sotto controllo da Giuli per aver prodotto film con finanziamenti milionari e incassi sottoterra. L’altro produttore di Albatross è Rai Cinema. L’amministratore delegato di questo ente pubblico è Paolo Del Brocco, in carica dal dopoguerra (più precisamente, dal 2007 è Direttore Generale e, dal 2010 Amministratore Delegato). Diciotto anni sulla breccia, con governi di vari colori e una resilienza straordinaria, mai intaccata da nessuno. Intoccabile, è stato apprezzato nel tempo dai 5 Stelle, da parte del Pd e ora anche da Lega e da Fratelli d’Italia”.