GurreriGuerrieri Exxx….Polzive!!! Settimana decisiva per la nomina di Antonio Gurrieri a presidente del porto di Trieste. Chi sarà il segretario generale gradito a Fratelli d’Italia dopo la cacciata di Torbianelli?

Dovrebbe arrivare in dirittura d’arrivo questa settimana la tormentata definizione dei vertici dell’Autorità portuale di Trieste dopo che Fratelli d’Italia, come riporta “Il Piccolo”, aveva respinto la nomina di Torbianelli a segretario generale. Entro pochi giorni sia le commissioni di Camera che del Senato formalizzeranno la nomina di Antonio Gurrieri presidente dell’Autorità di sistema portuale di Monfalcone e Trieste. Tutto è rimasto congelato a causa delle resistenze di Fratelli d’Italia rispetto alla nomina di Vittorio Torbianelli a segretario generale. I vertici del partito hanno fatto presente a Fedriga che il nome di Torbianelli non poteva essere condiviso. Come si ricorderà, del caso se ne occupò anche la Procura locale. Ora si riprende daccapo e il presidente a pieno titolo Gurrieri dovrà nominare il segretario generale. Con la speranza che il nome sia gradito a Fratelli d’Italia. Quali “compensazioni” sono in ballo sulla nomina? Un incastro di poltrone.