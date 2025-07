RegionaliSulleCattedrali Exxx…Polzive!!! Evviva l’autonomia: Mercoledì a Roma Meloni, Tajani, Salvini e Lupi decidono le “pesature” per le regionali: Veneto, Marche, Puglia e Campania. In Friuli decidiamo da soli.

Un vis-à-vis inevitabile per sbloccare la partita delle regionali nel centrodestra che coinvolge anche il Friuli. In Fratelli d’Italia rifiutano la proposta di Salvini di cedere la Lombardia in cambio del Veneto e della pace fiscale. Intanto viene data ufficialità all’incontro di mercoledì a palazzo Chigi, Roma (!!!). Dalla premier Giorgia Meloni sono attesi Tajani, Salvini e Lupi. Le ragioni dell’incontro, come riporta “Il Gazzettino”, sono le sfide elettorali nelle regioni prossime al voto: Veneto (nodo Zaia), Marche, Puglia, Toscana, Campania. Dai rumors della capitale non ci sono notizie del Friuli. E’ anche un bene, ciò significa che l’autonomia è ben custodita. E che la Lega, se Fratelli d’Italia troverà la quadra nel vertice di palazzo Chigi di mercoledì, avrà il via libera per la candidatura alle prossime regionali con Fedriga “garante” della coalizione.