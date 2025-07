PimpaCheGrinta Exxx…Polzive!!! Il cagnolino di Altan patrimonio culturale della città di Udine. Buon compleanno Pimpa! Il comune organizza per l’autunno i festeggiamenti per i 50 anni della cagnolina a pois del fumettista di sinistra Altan.

La maggioranza De Toni ripiega sui fumetti per mascherare il disordine amministrativo cui è precipitata la città. Ogni occasione è buona per festeggiare, anche risucchiare iniziative extra regione come il compleanno (costo 20mila euri) di Pimpa, il fumetto disegnato dall’artista Altan nato a Treviso poi stabilitosi ad Aquileia. L’assessore Pirone rende noto: “L’Amministrazione comunale intende valorizzare il patrimonio culturale della Città di Udine per renderlo accessibile e fruibile in modo inclusivo anche attraverso l’organizzazione di iniziative che vedono operare in sinergia i diversi servizi ed il coinvolgimento attivo di enti, istituzioni e associazioni del territorio”.

Visto che in Friuli abbiamo solo Mais e Caserme, non ci resta che Pimpa patrimonio culturale adottato dalla città di Udine.

L’iniziativa rientra nel progetto “Cultura a piccoli passi” allestita presso la ex Chiesa di San Francesco dove Pirone intende ospitare la rassegna dal 25 ottobre all’8 dicembre 2025, la Mostra “Buon Compleanno Pimpa” prodotta dall’editore Franco Cosimo Panini, dal Comune di Bologna – Settore Biblioteche e Welfare culturale, con la collaborazione di Hamelin

Associazione Culturale, Anna Ferri, Tullio-Altan, Quipos e con il partenariato del Comune di Aquileia e Fondazione Aquileia. In realtà la data di compleanno era ieri, domenica. “Buon Compleanno Pimpa” fa sapere Pirone. “La famosa cagnolina a pois rossi disegnata da Altan ha spento 50 candeline nella sua casa ad Aquileia, insieme al sindaco Zorino e a tutta l’amministrazione comunale. Noi la aspettiamo a Udine a fine ottobre per festeggiarla insieme a piccoli e grandi lettori che sono cresciuti con le sue avventure. La ospiteremo presso la Chiesa di San Francesco nell’ambito del progetto “Cultura a piccoli passi” che si propone di promuovere la cultura dell’infanzia e di avvicinare bambini e famiglie alle proposte educative, ludiche e culturali della Città”.