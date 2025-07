La consigliera dei 5 Stelle voleva fare la “diva della Mancia” con un emendamento riguardo la distanza da rispettare nel caso di un sito Unesco (Cividale) ma il collega eletto nelle Valli, Roberto Novelli di Forza Italia, pittura prima lei e dopo il Movimento. Tutto nasce dalla bocciatura del documento. Capozzi fa sapere: “Apprendiamo con grande sorpresa che un emendamento da noi proposto, secondo il parere del consigliere regionale Roberto Novelli, non sarebbe stato ricevibile. Nello specifico, avevamo depositato tale richiesta al fine di rendere non idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche le aree che distano fino a 7 chilometri dai delicati beni culturali tutelati dall’Unesco”. La replica del consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli non si fa attendere: “Servono leggi equilibrate, stringenti ma non inutilmente provocatorie, affinché certi progetti vengano bloccati sul nascere. La Regione guidata dal Centrodestra ha chiarito in modo inequivocabile la propria contrarietà all’ipotesi di realizzare un parco eolico nelle Valli del Natisone. Sono bizzarre, e non solo questa volta, le esternazioni di Maria Rosaria Capozzi, del Movimento 5 Stelle, che si dev’essere immedesimata in Don Chisciotte e si è scagliata contro le pale eoliche del parco come fossero mulini a vento. Ammirevole la sua temerarietà, ma del tutto inutile. Anzi, a ben guardare, se la Regione avesse accolto la sua proposta, avrebbe rischiato l’impugnazione della legge stessa”. Così in una nota Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, che ribadisce: “In riferimento alla recente discussione in Consiglio regionale, si precisa che uno dei punti centrali del ricorso presentato – e successivamente accolto – riguardava l’illegittimità dell’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale, nella parte in cui si attribuiva alle Regioni la facoltà di stabilire una fascia di rispetto variabile, fino a un massimo di 7 km, attorno ai beni sottoposti a tutela, in base alla tipologia di impianto da realizzare. Quella previsione è stata annullata dal Tar. Sin dall’inizio, l’obiettivo dell’assessore, condiviso in larga parte dal Consiglio, è stato approvare una norma seria, equilibrata e completa: attenta nella tutela del territorio, ma allo stesso tempo solida sul piano giuridico, in modo da evitare impugnative da parte del Governo che ne avrebbero compromesso l’efficacia, come già avvenuto nel caso della Sardegna. Per questo l’emendamento presentato dalla consigliera Capozzi, che proponeva di reintrodurre il limite dei 7 km, non è stato accolto in quanto, oltre a risultare strumentale, avrebbe determinato con certezza una nuova impugnazione da parte del Governo. La Regione conferma l’impegno a legiferare in modo responsabile, salvaguardando il paesaggio e il patrimonio culturale, ma nel rispetto delle norme nazionali e delle pronunce della magistratura amministrativa. Infine – conclude il consigliere di Forza Italia – assolutamente fuori luogo e patetico il tentativo di scaricare qualunque tipo di responsabilità sui nostri dipendenti, notoriamente preparati e che non hanno certo bisogno di queste sciocche strumentalizzazioni”.