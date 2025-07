UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Dopo Pimpa! la città celebra Hazzard. Il Telefilm compie quasi 50anni. Stasera esibizione dal vivo in via Grazzano. Due manigoldi sfuggono all’alt della polizia e si capottano con una Mercedes in pieno centro.

Quelle viste stasera in via Grazzano a Udine sono scene che hanno rimandato la memoria al celebre telefilm Hazzard che va per i 50, uno dei telefilm cult più cult di sempre, lo scanzonato action incentrato su due cugini di campagna, Bo e Luke, che scorrazzano per una contea della Georgia a bordo di una vettura storica. Stasera le scene erano quelle. Nel pieno centro, via Grazzano, i passanti sono stati sfiorati da una Mercedes che, a velocità sostenuta, percorreva la via in direzione piazza Garibaldi. A bordo “2 garibaldini” (Bo e Luke?) che erano appena fuggiti da un posto di blocco della Polizia e, nella fuga hanno sbattuto contro alcune auto in sosta e si sono ribaltati. I due occupanti, usciti dall’auto indenni, sono scappati. Le forze dell’ordine li stanno cercando.