L’assessore Riccardi in questa fase di assestamento di bilancio ha rispolverato tutta l’esperienza accumulata in anni e anni di di palestra politica. Lo si intuisce dall’attenta ripartizione che ha gestito sui fondi del monumentale assestamento (oltre 1 miliardo di euro) di bilancio della Regione approvato ieri. E’ il sacerdote laico di questa fase economica che ha dimostrato alte capacità di superare le divisioni politiche che separano il Consiglio Regionale. Tuttavia c’era chi, nel Medio Friuli, visto il vento favorevole del centrodestra, voleva far saltare il contributo (poi ottenuto) ai vigili del fuoco e, al comune di Palmanova 3 milioni di euro, per l’ampliamento e il rinnovamento del centro sportivo Dino Bruseschi. Oggi coloro che mettevano i bastoni fra le ruote dei progetti, s’intestano, senza meriti, i vantaggi delle misure. Ma quando la politica è seria, si traduce in missione per la comunità, dimentica le appartenenze politiche, dialoga con tutti e i risultati si vedono. L’assessore Riccardi ricorda: «La sigla della nuova convenzione triennale tra la Regione, la Prefettura di Trieste e la Direzione regionale dei Vigili del fuoco ribadisce la centralità della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia all’interno del sistema di gestione delle emergenze cui è previsto un finanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro a carico del Fondo regionale per la Protezione civile per le attività comuni». Diverso l’approccio dell’assessore al turismo Bin, costretto a chiedere in prestito al comune di Udine l’idea di “Pimpa!” del fumettista di sinistra Altan. Dopo che nel capoluogo friulano è stata presentata la cerimonia del suo anniversario, l’assessore si affida alla cagnolina coi “grandi pallini rossi che adesso tutti possono andare alla scoperta della nostra regione attraverso il volume pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore è un bellissimo prodotto pensato per i bambini ma che finirà per incuriosire anche gli adulti perché fa conoscere con un linguaggio semplice e divertente le bellezze, le eccellenze, la cultura, la storia, le città, i piccoli centri e anche le lingue e i dialetti del nostro magnifico territorio che, nonostante sia piccolo da un punto di vista geografico, presenta una varietà veramente unica”.