CinCinCisint Exxx…Polzive!!! Il Tar boccia il ricorso presentato dal centro islamico “Darus Salam” di Monfalcone. Il presidente del centro Bu Konate: “La preghiera non è reato”. Cosa vengono a fare gli stranieri in Italia? Arrestato un tunisino per violenza sessuale.

Perché questa ossessione di restare in Italia? Il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso presentato dal centro islamico “Darus Salaam”, con il quale veniva impugnato il provvedimento del Comune di Monfalcone che disponeva l’acquisizione “per legge” dell’immobile sito in via Duca d’Aosta 28. Il ricorso era stato presentato dal centro islamico guidato da Bou Konate, tramite il legale La Torraca, dopo la notifica del verbale conseguente all’accertata inottemperanza all’ordine di ripristino della destinazione d’uso. Tale violazione ha determinato, come previsto dalla legge regionale, l’acquisizione dell’immobile da parte del Comune. Ma gli stranieri in Italia vengono solo a pregare? E’ di oggi la notizia che la squadra mobile di Padova ha arrestato un giovane tunisino coinvolto in una violenza sessuale di gruppo avvenuta lo scorso 8 luglio nell’area dismessa di un ex scalo militare, ai danni di una giovane donna marocchina. Nel novembre 2024 era stato arrestato per aver rapinato un minorenne. Dopo la condanna, nel marzo 2025 era stato trasferito al Cpr di Gradisca d’Isonzo per essere rimpatriato. Ma pochi giorni dopo era riuscito a fuggire dalla struttura, danneggiando alcuni arredi. Da allora era sparito. Riguardo la sentenza del Tar, Anna Cisint delegata alla legalità e alla lotta alla radicalizzazione del comune di Monfalcone ha dichiarato: “Ancora una sconfitta per chi vuole imporre la Sharia nella nostra città, per chi vuole fare politica contro le regole del nostro Paese e della nostra civiltà. Una grande vittoria, che farà storia, per chi sta dalla parte dei cittadini e del rispetto della Costituzione e dei suoi valori”.