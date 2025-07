FratelliSegherelli Exxx…Polzive!!! A cosa mirano i Benito Remix? Rubano il copy alla LegaMotosega. Zannier destina 90 milioni al comparto. L’assessore alla cultura Anzil risponde con l’inaugurazione a Rivignano-Teor (Ariis) della mostra delle motoseghe. Il vice presidente allarga la sfera d’influenza giuntale al settore agricolo del collega Zannier.

Tempi duri per “Lega-Motosega” nel cui ambito, quello agricolo dell’assessore Zannier, irrompe il vice presidente con delega alla cultura Mario Anzil di Fratelli d’Italia. Ai 90 milioni di euro di finanziamenti stanziati in assestamento per il settore agroalimentare, ittico, delle foreste e della montagna, l’assessore Mario Anzil risponde con la mostra delle motoseghe. Dopo il miliardario assestamento di bilancio, ogni esponente di giunta è alla ricerca di spazi e di consenso per il domani elettorale anche fuori dai propri confini di competenza. L’assessore Mario Anzil ha inaugurato ad Ariis di Rivignano-Teor la mostra delle motoseghe; circa 200 pezzi tra tecnica, passione e cultura popolare. Il delegato alla cultura rende noto che: “Ricordare ciò che siamo stati ci aiuta a custodire l’anima profonda dei nostri paesi. Questa mostra è un omaggio alla vita semplice e dura che ha segnato intere generazioni, quando il taglio del bosco era una necessità quotidiana e un sapere tramandato”.

Con queste parole il vicegovernatore e assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, è intervenuto ieri sera all’inaugurazione della mostra “Motoseghe tra storia e passione”, ospitata nei Magazzini del Sale di Villa Ottelio Savorgnan ad Ariis di Rivignano Teor, nel cuore del Parco dello Stella.

Si tratta della prima mostra di questo tipo organizzata dalla Pro Loco Cuore dello Stella e rappresenta un’anteprima del Raduno del Boscaiolo del Triveneto, che si svolgerà sempre a Rivignano nell’ultimo fine settimana di agosto.

In esposizione circa 200 motoseghe d’epoca, custodite da collezionisti o da chi le ha mantenute come simbolo di una memoria personale e collettiva. Un percorso che racconta la sapienza dei boscaioli, le tecniche di taglio del bosco, il rapporto rispettoso e sostenibile con la natura e l’ambiente.

“Fino agli anni Settanta dal secolo scorso, tagliare la legna era parte integrante della vita quotidiana: una necessità per il riscaldamento domestico, ma anche un’occasione di trasmissione del sapere manuale. Oggi queste mostre sono fondamentali per non perdere il filo della nostra identità”.