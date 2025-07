La consigliera Dem ricorda alcuni passaggi del goloso assestamento di bilancio della regione Fvg approvato ieri: «Anche nell’assestamento appena approvato, Giunta e maggioranza di centrodestra hanno dimostrato, attraverso la gestione arbitraria dei 300 milioni destinati alla concertazione, di fare figli e figliastri, facendo distinzione tra Comuni che diventano di serie A o di serie B a seconda dei contributi che hanno ottenuto in questi anni, se non addirittura di serie C perché non vedono un soldo da mai. Fedriga e la sua giunta – aggiunge Celotti – devono mettersi in testa che stanno gestendo soldi che sono frutto delle tasse di tutti i cittadini, non un tesoretto di proprietà del governo regionale. Senza bandi, punteggi e confronto fra i progetti come possiamo finanziare quelli realmente necessari e strategici? Già in queste ore ho infatti ricevuto i rimandi di sindaci che vedono rimanere ferme al palo opere cantierabili o addirittura già avviate, mentre si finanziano, anche con milioni, opere che non hanno nemmeno un progetto esecutivo». Questo, secondo Celotti, “è quello che accade quando la gestione è del tutto arbitraria e l’equità diventa un elemento di disturbo”. La questione, continua, “diventa palese se si guarda l’esempio di Udine che dopo anni di richieste e attese riceve solo 14 milioni degli oltre 40 necessari per avviare i progetti di sviluppo, a fronte dei 44 destinati a Trieste e per di più, dieci di questi sono vincolati alla realizzazione di un partenariato pubblico privato che nemmeno ancora si sa se sia realizzabile”. In definitiva, conclude Celotti, “ci si chiede quanto contino nelle dinamiche politiche regionali i consiglieri di Centrodestra eletti nel collegio udinese, se dopo anni i risultati sono questi. A loro chiedo di cominciare a costruire un fronte comune friulano per riuscire, al di là delle appartenenze di partito, a contare di nuovo come territorio”. Questo per ciò che riguarda Celotti. Più complicata la situazione del sindaco Clama del comune di Paularo che si trova a rivestire anche la carica di presidente della società che gestisce l’albergo diffuso e di cui oggi, su queste pagine, abbiamo dato conto a proposito di un emendamento proposto dal vice presidente Mazzolini in cui si premiano “Le società di gestione degli alberghi diffusi che non abbiano ancora beneficiato di contributo”. Per queste società Mazzolini ha proposto un contributo di 40mila euro per l’anno 2025. Su questo punto, i consiglieri Moretti e Mentil sono intervenuti in aula per sottolineare la scorrettezza del provvedimento. “Si tratta di un condono amicale. Non ci sono più regola da rispettare”. Le società, nel marzo scorso, avevano presentato istanza di contributo in base alla legge regionale 2/2006 assegnati ai soggetti gestori degli alberghi diffusi. L’esito delle domande fu impietoso: “La documentazione presentata da “Val d’Incarojo (del presidente Clama di Paularo) e dall’Albergo diffuso “Col Gentile” (di Socchieve) del 27/3/2025 risulta del tutto carente della domanda di finanziamento che, conseguentemente la stessa NON RISULTA VALUTABILE ai fini dell’ammissibilità a beneficio…Ieri è arrivata la “sanatoria carnica”.